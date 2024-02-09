Главное. Президент Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Глава российского государства рассказал, какие цели преследует страна, что случилось после развала СССР с территориями и об отношениях жителей РФ и Украины.
Из разговора ясно, что Путин верит в то, что специальная военная операция не станет камнем преткновения в общении жителей двух стран после того как завершится. По его мнению, напряжение спадет, конфликт исчерпает себя и наступит мир рано или поздно.
Президент при этом отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Руководство последней страны вместе с тем не желает говорить с Россией по наводке США. Американским властям нужно исправлять самим эту ошибку, РФ вмешиваться в это не должна. По заявлениям Путина, он неоднократно говорил в разговоре с президентом США, что поддерживать Киев и отталкивать Россию является глубочайшей ошибкой.
Также Путин заметил, что война началась в 2014 году Украиной, а не Россией в 2022 году. Политический лидер считает важным завершить то, что было начато страной-соседом. В интервью Карлсону президент заметил, что одной из целей Российской Федерации является денацификация. Этот термин подразумевает то, что нужно избавиться от людей, которые продвигают теорию нацизма. По словам лидера РФ, эта цель еще не достигнута на Украине.
Владимир Путин рассказал журналисту и о том, что Россия сама пошла на развал СССР, считая это предложением Западу о сотрудничестве и союзничестве. При этом после распада страны Украина, по мнению действующего президента, «утащила с собой» все полученное «с барского плеча» России.
Президент также высказался по поводу экономической ситуации России. Он считает, что Российская Федерация является первой экономикой Европы, хоть в отношении страны и применяется большое количество санкций.
Кроме того, Путин заметил, что необходимо менять международное право, поскольку баланс сил в мире изменился.