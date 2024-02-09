Также Путин заметил, что война началась в 2014 году Украиной, а не Россией в 2022 году. Политический лидер считает важным завершить то, что было начато страной-соседом. В интервью Карлсону президент заметил, что одной из целей Российской Федерации является денацификация. Этот термин подразумевает то, что нужно избавиться от людей, которые продвигают теорию нацизма. По словам лидера РФ, эта цель еще не достигнута на Украине.