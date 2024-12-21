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Posted 21 декабря, 12:46

Published 21 декабря, 12:46

Modified 21 декабря, 12:46

Updated 21 декабря, 12:46

Сегодня в Омске: задержка рейсов, нападение на журналиста и замерзающие дети

Сегодня в Омске: задержка рейсов, нападение на журналиста и замерзающие дети

21 декабря 2024, 12:46
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Из-за утреннего тумана из Омска не смогли вовремя вылететь самолеты.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту задержали рейсы авиакомпаний «Россия», «Уральские Авиалинии», «Аэрофлот», «Северный ветер» в Санкт-Петербург, Москву, Красноярск, Сочи продолжительностью от 2 до 15 часов.

Из-за задержек Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

До 15 часов ожидания. Из-за тумана в омском аэропорту задержали рейсы
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Новость №2. Нападение на журналиста омского издания.

В неприятную ситуацию попал фотокорреспондент НГС55. Он приехал снимать закрытую базу отдыха «Сказка», где недавно произошло массовое отравление. Однако охранникам такая идея не понравилось — они применили физическую силу и стали оскорблять журналиста.

Корреспондент обратился в полицию. В соответствии с российским законодательством, препятствие профессиональной деятельности журналиста недопустимо — это регламентирует статья 144 УК РФ.

Журналист омского издания заявил о нападении охраны закрытой базы отдыха «Сказка»
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Новость №3. Бастрыкин поручил проверить омский садик с холодными батареями.

Несмотря на то, что наступила зима и начался отопительный сезон, отопление в учреждении не функционирует нормально. Из-за этого дети замерзают и часто болеют. При этом проблема с отоплением случается каждый год, но жалобы в администрацию не приносят результатов. Теперь на происходящее отреагировал Председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин заинтересовался омским садом, где дети часто болеют из-за холодных батарей
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