Сегодня в Омске: задержка рейсов, нападение на журналиста и замерзающие дети

Несмотря на то, что наступила зима и начался отопительный сезон, отопление в учреждении не функционирует нормально. Из-за этого дети замерзают и часто болеют. При этом проблема с отоплением случается каждый год, но жалобы в администрацию не приносят результатов. Теперь на происходящее отреагировал Председатель СК РФ Александр Бастрыкин.