Сегодня в Омске: задержка рейсов, нападение на журналиста и замерзающие дети

Posted 21 декабря, 12:46
Published 21 декабря, 12:46
Modified 21 декабря, 12:46
Updated 21 декабря, 12:46
Новость №1. Из-за утреннего тумана из Омска не смогли вовремя вылететь самолеты.
Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту задержали рейсы авиакомпаний «Россия», «Уральские Авиалинии», «Аэрофлот», «Северный ветер» в Санкт-Петербург, Москву, Красноярск, Сочи продолжительностью от 2 до 15 часов.
Из-за задержек Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.
Новость №2. Нападение на журналиста омского издания.
В неприятную ситуацию попал фотокорреспондент НГС55. Он приехал снимать закрытую базу отдыха «Сказка», где недавно произошло массовое отравление. Однако охранникам такая идея не понравилось — они применили физическую силу и стали оскорблять журналиста.
Корреспондент обратился в полицию. В соответствии с российским законодательством, препятствие профессиональной деятельности журналиста недопустимо — это регламентирует статья 144 УК РФ.
Новость №3. Бастрыкин поручил проверить омский садик с холодными батареями.
Несмотря на то, что наступила зима и начался отопительный сезон, отопление в учреждении не функционирует нормально. Из-за этого дети замерзают и часто болеют. При этом проблема с отоплением случается каждый год, но жалобы в администрацию не приносят результатов. Теперь на происходящее отреагировал Председатель СК РФ Александр Бастрыкин.