Бастрыкин заинтересовался омским садом, где дети часто болеют из-за холодных батарей

Омичка обратилась в Информационный центр СК России с жалобой на нарушение прав детей в местном детском саду. Несмотря на то, что наступила зима и начался отопительный сезон, отопление в учреждении не функционирует нормально. Из-за этого дети замерзают и часто болеют. При этом отмечается, что проблема с отоплением случается каждый год, но жалобы в администрацию не приносят результатов.