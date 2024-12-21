Бастрыкин заинтересовался омским садом, где дети часто болеют из-за холодных батарей

Posted 21 декабря, 06:56
Published 21 декабря, 06:56
Modified 21 декабря, 06:59
Updated 21 декабря, 06:59
Омичка обратилась в Информационный центр СК России с жалобой на нарушение прав детей в местном детском саду. Несмотря на то, что наступила зима и начался отопительный сезон, отопление в учреждении не функционирует нормально. Из-за этого дети замерзают и часто болеют. При этом отмечается, что проблема с отоплением случается каждый год, но жалобы в администрацию не приносят результатов.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву провести проверку и представить отчет о результатах.
«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в следкоме.