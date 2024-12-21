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Posted 21 декабря, 06:56

Published 21 декабря, 06:56

Modified 21 декабря, 06:59

Updated 21 декабря, 06:59

Бастрыкин поручил проверить омский садик, где замерзают дети

Бастрыкин заинтересовался омским садом, где дети часто болеют из-за холодных батарей

21 декабря 2024, 06:56
Фото: 1MI.

Бастрыкин поручил проверить омский садик, где замерзают дети

Проблемы с отоплением наблюдаются каждый год.

Омичка обратилась в Информационный центр СК России с жалобой на нарушение прав детей в местном детском саду. Несмотря на то, что наступила зима и начался отопительный сезон, отопление в учреждении не функционирует нормально. Из-за этого дети замерзают и часто болеют. При этом отмечается, что проблема с отоплением случается каждый год, но жалобы в администрацию не приносят результатов.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву провести проверку и представить отчет о результатах.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в следкоме.
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#Ольга Скворцова#Общество#Омск#Следственный комитет#Отопление#Жалобы#Детский сад#Заболеваемость#Бастрыкин#Контроль
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