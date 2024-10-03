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Северный ветер

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Октябрь
Отправляют в другие аэропорты. Самолеты из Омска не смогли сесть в Казани
3 октября, 07:07
Сентябрь
В Омский аэропорт с опозданием прибудут рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга
1 сентября, 12:52
Июль
Вновь опоздание. Воскресным утром в аэропорту Омска задержались сразу 5 рейсов
7 июля, 05:16
В Омске оштрафовали авиакомпанию «Северный ветер» за нехватку мест в самолете до Сочи
3 июля, 02:57

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