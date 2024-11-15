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Журналист

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2024
В Омске на 77-м году жизни скончалась член Союза журналистов России Лидия Трубицина
Лидия Трубицина работала в Омске с 1975 года.
15 ноября, 12:04
Нужна помощь. Дочери омской журналистки всучили больше 300 тысяч чужих долгов
15 июля, 10:39
«Это победа!»: Губерниев высказался о появлении тележек для багажа в омском аэропорту
7 июня, 08:26
На 61 году ушла из жизни омский ветеран журналистики Маргарита Захарова
24 февраля, 06:57
Комментатор Губерниев снова высказал недовольство работой омского аэропорта
10 февраля, 12:47
2023
Ушла из жизни омская поэтесса и журналист Татьяна Бурундукова
28 декабря 2023, 02:26
Ушел из жизни омский журналист Виталий Суровый
29 ноября 2023, 04:21
Смерть омской журналистки, испытания ракеты и новая картина во Врубеле. Омск сегодня
4 ноября 2023, 14:00
Потрясение. Стало известно о гибели омской журналистки Тахмины Мунаевой
Последние годы девушка жила и работала в столице.
4 ноября 2023, 04:12
Ушел из жизни ветеран омской журналистики Валерий Мельников
Ему было 82 года.
20 марта 2023, 06:54
Ушла из жизни ветеран омской журналистики Людмила Барахтянская
Дата и место прощания ещё не известны.
2 марта 2023, 12:34

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