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Posted 21 декабря, 04:43

Published 21 декабря, 04:43

Modified 21 декабря, 06:15

Updated 21 декабря, 06:15

Из-за густого тумана из Омска массово не смогли вылететь самолеты

До 15 часов ожидания. Из-за тумана в омском аэропорту задержали рейсы

21 декабря 2024, 04:43
Фото: Изображение Midjourney.

Из-за густого тумана из Омска массово не смогли вылететь самолеты

Некоторые отправятся только вечером.

Утром в субботу, 21 декабря, в омском аэропорту задержали несколько рейсов. Такие меры коснулись авиакомпаний «Россия», «Северный ветер», «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».

Так, судя по онлайн-табло, самолет в Красноярск должен был вылететь еще ночью, но его задержали до 17:15 вечера. Два рейса до Санкт-Петербурга не отправились в 5:20 и 5:30, вместо этого полетят только в 20:30 и 19:50 соответственно. Также вовремя не отправились лайнер до Москвы, Сочи, Усть-Ишима и Новосибирска.

Фото: Омский аэропорт

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, утром Омск окутал густой туман.

Фото: Ventusky
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#Ольга Скворцова#Сочи#Омск#Россия#Аэропорт#Москва#Аэрофлот#Санкт-Петербург#Авиакомпании#Уральские авиалинии#Красноярск#Северный ветер
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