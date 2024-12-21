До 15 часов ожидания. Из-за тумана в омском аэропорту задержали рейсы

Posted 21 декабря, 04:43
Published 21 декабря, 04:43
Modified 21 декабря, 06:15
Updated 21 декабря, 06:15
Утром в субботу, 21 декабря, в омском аэропорту задержали несколько рейсов. Такие меры коснулись авиакомпаний «Россия», «Северный ветер», «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».
Так, судя по онлайн-табло, самолет в Красноярск должен был вылететь еще ночью, но его задержали до 17:15 вечера. Два рейса до Санкт-Петербурга не отправились в 5:20 и 5:30, вместо этого полетят только в 20:30 и 19:50 соответственно. Также вовремя не отправились лайнер до Москвы, Сочи, Усть-Ишима и Новосибирска.