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Posted 21 декабря, 06:30

Published 21 декабря, 06:30

Modified 21 декабря, 06:32

Updated 21 декабря, 06:32

Журналист омского издания заявил о нападении охраны закрытой базы отдыха «Сказка»

Журналист омского издания заявил о нападении охраны закрытой базы отдыха «Сказка»

21 декабря 2024, 06:30
Фото: Сказка..
Там произошло массовое отравление отдыхающих.

Коллеги издания NGS55.RU сообщили о неприятном случае, произошедшем на закрытой базе отдыха «Сказка». Охранник напал на их фотокорреспондента. Напомним, несколько дней назад омичи, гостившие там, начали массово обращаться в больницы с отравлением, некоторых привозили в медицинские учреждения прямо с базы отдыха. Ситуация отказалась настолько серьезной, что загородный отель был вынужден временно прекратить работу.

У всех пострадавших отдыхающих обнаружили признаки кишечной инфекции, 18 декабря в больницы поступило 12 человек, а на следующий день еще 13. Сейчас, как сообщили в региональном минздраве, их состояние не внушает опасений.

Как рассказали в издании, фотокорреспондент приехал снимать базу отдыха, однако охранникам это не понравилось. Тогда один из них ударил журналиста в живот.

«Я снимал все происходящее в зале ожидания. От охранников получал оскорбления в свой адрес. Например: „Ведешь себя как телка, петух“. Так же препятствовали съемке в общественном месте, были и угрозы. Отказали посмотреть видео с камер, где видно противоправное действие. Когда приехал участковый, он смог посмотреть запись. Но меня не пустили в серверную. По словам полицейского, на записи видно, как охранник замахивается и наносит удар», — рассказал фотограф.

Добавим, что журналист обратился в полицию. В соответствии с российским законодательством, препятствие профессиональной деятельности журналиста недопустимо — это регламентирует статья 144 УК РФ.

В минздраве рассказали о состоянии омичей, отравившихся на загородной базе «Сказка»
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#Ольга Скворцова#Общество#Происшествия#Омск#Минздрав#Нападение#Отравление#Журналист#Охрана#База отдыха#Угрозы#Оскорбления#Медицинские учреждения
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