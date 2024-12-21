Журналист омского издания заявил о нападении охраны закрытой базы отдыха «Сказка»

Posted 21 декабря, 06:30
Published 21 декабря, 06:30
Modified 21 декабря, 06:32
Updated 21 декабря, 06:32
Коллеги издания NGS55.RU сообщили о неприятном случае, произошедшем на закрытой базе отдыха «Сказка». Охранник напал на их фотокорреспондента. Напомним, несколько дней назад омичи, гостившие там, начали массово обращаться в больницы с отравлением, некоторых привозили в медицинские учреждения прямо с базы отдыха. Ситуация отказалась настолько серьезной, что загородный отель был вынужден временно прекратить работу.
У всех пострадавших отдыхающих обнаружили признаки кишечной инфекции, 18 декабря в больницы поступило 12 человек, а на следующий день еще 13. Сейчас, как сообщили в региональном минздраве, их состояние не внушает опасений.
Как рассказали в издании, фотокорреспондент приехал снимать базу отдыха, однако охранникам это не понравилось. Тогда один из них ударил журналиста в живот.
«Я снимал все происходящее в зале ожидания. От охранников получал оскорбления в свой адрес. Например: „Ведешь себя как телка, петух“. Так же препятствовали съемке в общественном месте, были и угрозы. Отказали посмотреть видео с камер, где видно противоправное действие. Когда приехал участковый, он смог посмотреть запись. Но меня не пустили в серверную. По словам полицейского, на записи видно, как охранник замахивается и наносит удар», — рассказал фотограф.
Добавим, что журналист обратился в полицию. В соответствии с российским законодательством, препятствие профессиональной деятельности журналиста недопустимо — это регламентирует статья 144 УК РФ.