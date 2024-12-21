Журналист омского издания заявил о нападении охраны закрытой базы отдыха «Сказка»

Коллеги издания NGS55.RU сообщили о неприятном случае, произошедшем на закрытой базе отдыха «Сказка». Охранник напал на их фотокорреспондента. Напомним, несколько дней назад омичи, гостившие там, начали массово обращаться в больницы с отравлением, некоторых привозили в медицинские учреждения прямо с базы отдыха. Ситуация отказалась настолько серьезной, что загородный отель был вынужден временно прекратить работу.