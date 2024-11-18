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Туман

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Ноябрь
От +3 до -13: погода удивит омичей на этой неделе
18 ноября, 03:40
На Омскую область обрушатся мощные морозы до -21
4 ноября, 02:30
В Омской области водитель «семерки» насмерть сбил мужчину
2 ноября, 04:40
Погодные условия изменились. Омских водителей предупредили о проблемах из-за тумана
1 ноября, 07:27
Октябрь
В ожидании шторма: жителей Омской области предупредили о резко испортившейся погоде
29 октября, 07:39
Снегопад, дожди и гололед. Омск встал в 7-балльных пробках
29 октября, 03:24
Загрязненный воздух. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
28 октября, 03:02
Стало известно, когда в Омской области ляжет снег
24 октября, 07:35
На Омск обрушится мощный дождь со снегом и опустится туман
19 октября, 05:05
Вредно дышать. В Омске в очередной раз объявили режим НМУ первой степени опасности
16 октября, 02:56
Задержки самолетов и режим НМУ. В Омске рабочая неделя началась с густого тумана
14 октября, 04:50
Задержки до часа. Из омского аэропорта самолеты вылетают с опозданиями
Пассажирам пришлось провести некоторое время в ожидании.
14 октября, 03:20
До -13°. На Омск надвигаются морозы, туман и северные ветра
12 октября, 06:07
Туман и тепло. Омичам рассказали о погоде на ближайшие выходные
4 октября, 02:51
Сентябрь
До +21 градуса тепла. Омичам рассказали про погоду на выходные
27 сентября, 05:35
В омском аэропорту утром задержали семь рейсов
14 сентября, 06:07
Заморозки ночью и туман: омичей предупредили о неблагоприятной погоде
12 сентября, 11:25
Участники омской IT-конференции едва не стали причиной экстренной посадки самолета
8 сентября, 08:01
Самолет с омичами, летевшими домой из Сочи, приземлился в Новосибирске из-за тумана
8 сентября, 04:50
Омскую область накроет волна бабьего лета, а потом циклон с мощным снегопадом
7 сентября, 05:49

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