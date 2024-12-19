Омичи массово отравились на базе отдыха «Сказка»

В Омской области прокуратура начала проверку после того, как несколько посетителей базы отдыха, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В региональной прокуратуре Городу55 подтвердили, что речь идет о комплексе загородного отдыха «Сказка» в Чернолучье.