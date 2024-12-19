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Posted 19 декабря, 17:01

Published 19 декабря, 17:01

Modified 19 декабря, 17:51

Updated 19 декабря, 17:51

Омичи массово отравились на базе отдыха «Сказка»

Омичи массово отравились на базе отдыха «Сказка»

19 декабря 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney.
Ее временно закрыли.

В Омской области прокуратура начала проверку после того, как несколько посетителей базы отдыха, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В региональной прокуратуре Городу55 подтвердили, что речь идет о комплексе загородного отдыха «Сказка» в Чернолучье.

Два дня подряд постояльцы базы отдыха обращались к медикам с симптомами кишечной инфекции. В областном Минздраве рассказали, что сегодня, 19 декабря, в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции поступило 13 человек. Еще 12 отдыхающих были доставлены в больницы 18 декабря.

«Взрослые — в состоянии средней степени тяжести, двое детей — в состоянии средней тяжести, еще двое — в удовлетворительном. Все получают медицинскую помощь», — сообщают в пресс-службе минздрава Омской области.

Следственный комитет проверяет место — если найдутся нарушения, могут завести уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Прокуратура следит за проведением проверки, свою проверку проводит и Роспотребнадзор.

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