Омичи массово отравились на базе отдыха «Сказка»

Posted 19 декабря, 17:01
Published 19 декабря, 17:01
Modified 19 декабря, 17:51
Updated 19 декабря, 17:51
В Омской области прокуратура начала проверку после того, как несколько посетителей базы отдыха, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В региональной прокуратуре Городу55 подтвердили, что речь идет о комплексе загородного отдыха «Сказка» в Чернолучье.
Два дня подряд постояльцы базы отдыха обращались к медикам с симптомами кишечной инфекции. В областном Минздраве рассказали, что сегодня, 19 декабря, в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции поступило 13 человек. Еще 12 отдыхающих были доставлены в больницы 18 декабря.
«Взрослые — в состоянии средней степени тяжести, двое детей — в состоянии средней тяжести, еще двое — в удовлетворительном. Все получают медицинскую помощь», — сообщают в пресс-службе минздрава Омской области.
Следственный комитет проверяет место — если найдутся нарушения, могут завести уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Прокуратура следит за проведением проверки, свою проверку проводит и Роспотребнадзор.