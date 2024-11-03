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Проверка

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Ноябрь
Главе СКР представят результаты проверки инцидента со стрельбой по омским подросткам
3 ноября, 13:38
Следователи СКР проверят действия водителя, высадившего из маршрутки 8-летнего омича
3 ноября, 06:55
Октябрь
На Левобережье Омска 45-летняя женщина на ходу выпала из салона маршрутки
Маршрутка № 344 стала участником аварии в Кировском округе. Одна из пассажиров выпала на проезжую часть.
31 октября, 12:00
Котельные не справляются. Следком РФ займется холодными батареями омичей
В одном из районов несколько соцучреждений остаются без отопления, несмотря на приближающуюся зиму.
29 октября, 02:42
Живут с грибком. Следком проверит, нарушаются ли права омичей из дома на Масленникова
Жильцы дома на улице Масленникова жалуются на плесень в своей квартире и игнорирование их обращения в ТСЖ. Сейчас следственные органы проверяют, нарушены ли права жильцов.
23 октября, 10:03
Подрались из-за девушки. Конфликтом омских подростков заинтересовался Бастрыкин
21 октября, 09:26
Направили иск. В Омске после предупреждения убрали огромную свалку в Нефтяниках
Свалка находилась на перекрестке улиц 22 Апреля и Доковская.
3 октября, 05:37
Пятиминутка страшных звуков. В Омске проверили сирены на готовность к ЧП
2 октября, 05:52
Сентябрь
После вмешательства прокуратуры в домах на 19-й Линии в Омске восстановили газ
30 сентября, 03:42
Бастрыкин поручил расследовать дело пропавшего в Тюмени омича
Мужчина провел в Тюмени долгие годы, работая на неизвестных людей.
27 сентября, 03:51
«Продержали на улице около часа». Из омской гимназии эвакуировали учеников
19 сентября, 11:17
В массовом ДТП с участием «маршрутки» и двух «легковушек» пострадала 6-летняя омичка
15 сентября, 08:37
ДТП с участием грузовика стало причиной гибели двух жителей Омской области
15 сентября, 06:13
В омской школе шестиклассница порезала одноклассника канцелярским ножом
7 сентября, 03:55
Август
Опасно для детей. Омская прокуратура потребовала привести в порядок детские площадки
Прокуратура организовала проверку после жалоб омичей в соцсетях.
6 августа, 07:03
Июль
Шок. В Омской области 2-летняя девочка выпала из окна второго этажа
27 июля, 08:19
Водитель погиб. На выезде из Омска произошло смертельное ДТП
Мужчина, находившийся за рулем авто, не справился с управлением и оказался в кювете, протаранив дерево.
7 июля, 15:18
Глава СК Бастрыкин проконтролирует расследование ДТП в омских нефтяниках
7 июля, 15:00
Разрушение развязки у моста, субсидии и поезд, сошедший с рельс. Омск в воскресенье
7 июля, 14:00
Без опрокидывания. В Омской области сошли с рельс два вагона с цементом
7 июля, 06:19

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