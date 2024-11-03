Живут с грибком. Следком проверит, нарушаются ли права омичей из дома на Масленникова

Жильцы дома на улице Масленникова жалуются на плесень в своей квартире и игнорирование их обращения в ТСЖ. Сейчас следственные органы проверяют, нарушены ли права жильцов.