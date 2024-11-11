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Аэрофлот

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2024
Технические сбои и поздние прилеты: в Омске утром массово задержали рейсы
11 ноября, 05:41
Обрабатывают самолеты. В омском аэропорту задержали рейсы из-за снега с дождем
Самолеты обрабатывают специальными средствами, чтобы они могли безопасно лететь.
29 октября, 04:00
Многочасовое ожидание. В омском аэропорту из-за снегопада массово задерживают рейсы
11 октября, 07:18
Омский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании, не задерживающие рейсы
Самыми ответственными компаниями объявили «Ираэро», «ЮВТаэро» и Qazaq Air. Их рейсы задерживаются реже остальных.
8 октября, 07:22
Не сезон. Количество авиарейсов из Омска в Сочи сократилось
6 октября, 07:29
15 часов ожидания. Пассажирам сразу трех рейсов из Омска перенесли время вылета
30 августа, 09:02
Никаких сбоев нет. Омский аэропорт не пострадал от неполадок в работе системы Windows
19 июля, 08:59
Летайте на здоровье. Из Омска снова будет прямой рейс в Красноярк
12 июля, 06:51
Вновь опоздание. Воскресным утром в аэропорту Омска задержались сразу 5 рейсов
7 июля, 05:16
В омском аэропорту объяснили, почему задерживаются рейсы из Омска в Сочи
4 июля, 06:55
Подвела погода. Утром в Омске задержали рейсы в Новосибирск, Москву и Норильск
7 июня, 05:20
Трудности в работе. Омский аэропорт задержал вылеты самолетов из-за тумана
14 апреля, 03:20
Вылеты в Сочи, Астану и Баку. Омский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание
29 марта, 06:46
Разберут детали. Прокуратура занялась историей с поломкой самолета в омском аэропорту
19 февраля, 10:09
Ждать девять часов. В Омске сломался самолет, который должен был вылететь в Москву
Пассажиров отвезет в столицу другой лайнер, но намного позже, чем планировалось.
19 февраля, 08:25
2023
Новогодний бум. Перед праздниками из омского аэропорта запустят дополнительные рейсы
29 ноября 2023, 08:48
Опаздывающие авиакомпании, проезд за 50 рублей и лжеминирование школы. Омск сегодня
4 октября 2023, 13:44
Ждали больше 10 часов. Омская прокуратура проверит обстоятельства задержек авиарейсов
2 октября 2023, 12:16
В омском аэропорту назвали самые непунктуальные авиакомпании
9 сентября 2023, 08:24
«Аэрофлот» задерживает рейс из омского аэропорта в Сочи больше чем на 12 часов
10 июля 2023, 04:48

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