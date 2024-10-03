Грязный воздух, новый тренер «Авангарда» и опасные водители. Омск сегодня

Омские водители стали одними из самых опасных в стране, следует из рейтинга РИА Новости. Доля тех, кто стал виновниками ДТП несколько раз, составила 3,8%, в то время как в среднем по стране эта цифра равна 2,43%. Омская область уступила только Чувашии, где доля аварийных автолюбителей составляет 3,9%.