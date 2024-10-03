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Posted 3 октября, 15:26

Published 3 октября, 15:26

Modified 3 октября, 15:29

Updated 3 октября, 15:29

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Грязный воздух, новый тренер «Авангарда» и опасные водители. Омск сегодня

3 октября 2024, 15:26
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи снова пожаловались на запахи химии, дихлофоса и нефти

Сегодня утром в Омске снова действовал режим НМУ, в это время жители разных районов города жаловались на неприятные запахи в атмосферном воздухе. Загрязнение заметили омичи, чьи дома расположены на улицах Магистральной, Дианова и проспекте Карла Маркса. В региональном Минприроды попросили обращаться по этому вопросу в центр экомониторинга.

Запахи дихлофоса, химии и нефти. Омичи жалуются на отравляющие «ароматы» в воздухе
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Новость №2. В омский «Авангард» пришел новый тренер

Омский хоккейный клуб подписал однолетний контракт с новым тренером Александром Завьяловым. Он будет заниматься с хоккеистами игрой в защите. Известно, что Завьялов начал карьеру игрока в 1988 году, а завершил — в 2011, после чего начал работать на должности ассистента тренера в «Ариаде-Акпарс».Также трудился помощником в клубах «Торпедо», «Ак Барс», «Трактор», «Нефтехимик», «Амур», «Витязь» и «Сибирь».

Новый тренер защиты омского «Авангарда». Чем известен Александр Завьялов
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Новость №3. Омичи признаны одними из самых опасных водителей России

Омские водители стали одними из самых опасных в стране, следует из рейтинга РИА Новости. Доля тех, кто стал виновниками ДТП несколько раз, составила 3,8%, в то время как в среднем по стране эта цифра равна 2,43%. Омская область уступила только Чувашии, где доля аварийных автолюбителей составляет 3,9%.

Омские водители стали лидерами всероссийского рейтинга по аварийности на дорогах
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