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Posted 3 октября, 08:33

Published 3 октября, 08:33

Modified 3 октября, 08:35

Updated 3 октября, 08:35

Новый тренер защиты омского «Авангарда». Чем известен Александр Завьялов

Новый тренер защиты омского «Авангарда». Чем известен Александр Завьялов

3 октября 2024, 08:33
Фото: ХК Авангард
Завьялов в качестве хоккеиста провел 14 сезонов за «Ак Барс». Тренерскую карьеру начал в 2011 году в клубе «Ариада-Акпарс».

Омский «Авангард» подписал контракт с новым тренером Александром Завьяловым. Он займется в команде игрой в защите. Договор рассчитан до конца сезона-2024/2025. Рассказываем биографию тренера.

Александр Завьялов родился в 1969 году в Красноярском крае. Карьеру игрока начал в 1988 году на позиции защитника. Молодой хоккеист выступал за «Сокол» из Новочебоксарска. Позднее стал игроком казанского «Итиля».

С 1990 по 2004 годы играл за «Ак Барс», провел 570 матчей за 14 сезонов, установив рекорд клуба. Также выступал за команды «Тан» (Казань), СКА (Санкт-Петербург), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Югра» (Ханты-Мансийск), ХК «Дмитров» (Дмитров), «Ариада-Акпарс» (Волжск).

Завьялов завершил игровую карьеру в 2011 году и начал работать на должности ассистента тренера в «Ариаде-Акпарс».Также трудился помощником в клубах «Торпедо», «Ак Барс», «Трактор», «Нефтехимик», «Амур», «Витязь» и «Сибирь».

Награды и заслуги:

  • Чемпион России (1998 г.) в составе казанского «Ак Барса».
  • 2-кратный серебряный призер чемпионатов России (2000 г., 2002 г.).
  • Чемпион КХЛ и обладатель Кубка Гагарина (2018 г.) в качестве тренера.
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#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#Омск#Югра#КХЛ#Ак Барс#Кубок Гагарина#СКА#Торпедо#Красноярск
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