Новый тренер защиты омского «Авангарда». Чем известен Александр Завьялов

Posted 3 октября, 08:33
Published 3 октября, 08:33
Modified 3 октября, 08:35
Updated 3 октября, 08:35
Омский «Авангард» подписал контракт с новым тренером Александром Завьяловым. Он займется в команде игрой в защите. Договор рассчитан до конца сезона-2024/2025. Рассказываем биографию тренера.
Александр Завьялов родился в 1969 году в Красноярском крае. Карьеру игрока начал в 1988 году на позиции защитника. Молодой хоккеист выступал за «Сокол» из Новочебоксарска. Позднее стал игроком казанского «Итиля».
С 1990 по 2004 годы играл за «Ак Барс», провел 570 матчей за 14 сезонов, установив рекорд клуба. Также выступал за команды «Тан» (Казань), СКА (Санкт-Петербург), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Югра» (Ханты-Мансийск), ХК «Дмитров» (Дмитров), «Ариада-Акпарс» (Волжск).
Завьялов завершил игровую карьеру в 2011 году и начал работать на должности ассистента тренера в «Ариаде-Акпарс».Также трудился помощником в клубах «Торпедо», «Ак Барс», «Трактор», «Нефтехимик», «Амур», «Витязь» и «Сибирь».
Награды и заслуги:
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