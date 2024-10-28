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Загрязнение атмосферного воздуха

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Октябрь
Загрязненный воздух. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
28 октября, 03:02
Пропажа подростка, затопленный ресторан и грязный «город-призрак». Омск сегодня
18 октября, 13:56
Вредные выбросы, заяц в центре города и новогодняя елка в октябре. Омск сегодня
17 октября, 14:14
Загрязнение воздуха, снежный циклон и опасения из-за ремонта моста. Омск сегодня
14 октября, 15:50
Грязный воздух, новый тренер «Авангарда» и опасные водители. Омск сегодня
3 октября, 15:26
Сентябрь
В Омской области снова объявили режим «черного неба» первой степени опасности
10 сентября, 13:23
Опять задыхаться. Жителей Омской области предупредили о скором наступлении режима НМУ
9 сентября, 14:37
Возвращение коронавируса, удушающие запахи и урожай для капибар. Омск сегодня
4 сентября, 14:17
Июль
«Химические ароматы». В одном из округов Омска снова выявили превышение ПДК в воздухе
19 июля, 13:55
Снова дышим химией. В Омске выявили повышенный уровень загрязнения воздуха
10 июля, 14:44
Возвращение «черного неба», закрытие моста и нарушения на ЕГЭ. Омск сегодня
9 июля, 14:10
Июнь
Не выходите на улицу. В Омске и области снова действует режим «черного неба»
14 июня, 02:57
Запах гари в воздухе, нашествие звезд и подробности дела экс-министра. Омск сегодня
13 июня, 14:10
«Газовая камера». Омичи вновь пожаловались на качество воздуха в городе
13 июня, 08:48
Крупный пожар, ядовитый газ в воздухе и штрафы для электросамокатчиков. Омск сегодня
5 июня, 13:56
Ядовитый газ и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
5 июня, 09:19

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