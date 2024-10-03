Запахи дихлофоса, химии и нефти. Омичи жалуются на отравляющие «ароматы» в воздухе

Posted 3 октября, 04:45
Published 3 октября, 04:45
Modified 3 октября, 04:51
Updated 3 октября, 04:51
В Омске 2 октября вновь объявили о режиме неблагоприятных метеоусловий, который действовал до 10 утра сегодняшнего дня. Октябрь только начался, а объявили такой режим уже второй раз, первый действовал в ночь с 1 на 2 октября.
За это время появилось очень много жалоб на зловонный воздух, отравляющий омичей:
«На Магистральной в Нефтяниках ощущается острой запах химии»;
На Левом берегу возле БСМП сильная вонища»;
«Дымит в Нефтяниках, вонь на Левом берегу, сильный запах газа и жженой резины на Перелета и Степанца»;
«Запах дихлофоса от исполкома до ОмГУ»;
«Карла Маркса, сильная вонища газом»;
«Дианова, воняет газом и нефтепродуктами», — жалуются омичи в паблике «Дыши! Омск».
В Минприроды Омской области попросили обращаться в центр экомониторинга. Там обращениям присваиваются номера, после чего все ждут новостей. Телефоны для связи: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21.
В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что утром 3 октября уровень загрязнения атмосферного воздуха ожидается повышенный, днем — пониженный, как и 4 и 5 октября.
Ранее в Обь-Иртышском УГМС также сообщали о загрязнении реки Иртыш ртутью и марганцом, однако позже в Роспотребнадзоре опровергли эти данные.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]