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Водители

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Октябрь
На Омск надвигается зима. Водителей просят сменить летнюю резину на зимнюю
28 октября, 07:43
В среднем 147 тысяч. Омичей зовут работать водителями троллейбусов и автобусов
На рынке водителей много свободных вакансий. Работникам предлагают довольно высокие зарплаты.
28 октября, 07:38
Туман, ветер и мокрый снег: на Омск надвигается осеннее похолодание
21 октября, 07:24
«Хорошо быть карасем»: о чем говорят омичи, застрявшие в снежных пробках
11 октября, 05:39
Не хватает перевозчиков. В Омске отменили сразу шесть автобусов
4 октября, 05:26
Грязный воздух, новый тренер «Авангарда» и опасные водители. Омск сегодня
3 октября, 15:26
Омские водители стали лидерами всероссийского рейтинга по аварийности на дорогах
3 октября, 12:47
Сентябрь
Длительное ожидание. Омичи снова пожаловались на нестабильное движение автобусов
18 сентября, 07:12
Названы улицы, где хотят поставить комплексы для омских водителей
18 сентября, 04:10
Протыкал колесо гвоздем. Агрессивный омич на «крутой» BMW напал на троллейбус
Мужчина хамил водительнице и был агрессивно настроен. Но женщина не испугалась обозленного омича и не дала себя в обиду.
17 сентября, 05:16
Не без текучки: в Омске остро не хватает 268 водителей общественного транспорта
12 сентября, 11:00
Август
Мэрия Омска срочно набирает рабочих и водителей. Сколько им готовы платить
20 августа, 06:39
Кадровый марафон. В Омске срочно требуются водители, бухгалтеры и слесари
В омских предприятиях очень ждут новых сотрудников. Вакансии самые разнообразные: от офисных работников до разнорабочих. В некоторых организациях даже предлагают обучение за счет компании.
15 августа, 06:55
Июль
Парковки и дороги в центре Омска перекроют на пару часов из-за крестного хода
Временные ограничения коснутся дорог и площадей рядом со Свято-Успенским кафедральным собором.
26 июля, 05:56
В Бурятии вода уничтожила единственный мост на автодороге Култук — Монды
По информации республиканского управления МЧС, в этом районе отсутствуют какие-либо другие проезды и объезды.
21 июля, 14:24
Независимо от стажа. Водители автобусов в Омске будут получать от 70 тысяч рублей
9 июля, 04:30
Июнь
Все проверят и исправят. Омичи пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах
17 июня, 07:29
Штраф и лишение прав. В Омске 33-летний водитель автобуса около 200 раз нарушил ПДД
4 июня, 04:40
Апрель
Люди и деньги. В мэрии Омска рассказали, почему в городе не ходят ночные автобусы
Три причины, описанные Департаментом транспорта, объединяет дефицит.
28 апреля, 13:48
Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает почти тысячи педагогов
18 апреля, 04:41

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