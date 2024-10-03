Омские водители стали лидерами всероссийского рейтинга по аварийности на дорогах

Posted 3 октября, 12:47
Published 3 октября, 12:47
Modified 3 октября, 12:50
Updated 3 октября, 12:50
Согласно рейтингу РИА Новости, омские водители стали одними из самых опасных в стране. Доля тех, кто стал виновниками ДТП несколько раз, составила 3,8%, в то время как в среднем по России эта цифра равна 2,43%.
В лидерах также оказались Чувашия и Татарстан, там доля аварийных автолюбителей составляет 3,9% и 3,7% соответственно. В десятку же вошли следующие регионы: Ульяновская область с показателем 3,6%, Челябинская с показателем 3,4%, Воронежская (3,3%), Оренбургская (3,2%), Ярославская, Томская и Новосибирская — везде 3,1%.
Напомним, что недавно в Омске произошло ДТП с участием машины скорой помощи, сейчас в его деталях разбирается прокуратура.
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