Почему женщины перестали рожать? Разбираемся, как выбраться из демографической ямы

Эксперт отметила, что эти показатели справедливы для среднестатистической абсолютно здоровой женщины. В реальности же скорость уменьшения овариального резерва может быть еще быстрее. Это зависит как от наследственности, так и от образа жизни мамы во время беременности девочкой (получается, что каждая беременная отвечает за здоровье не только своего будущего ребенка, но и за здоровье своих внуков, то есть за два поколения минимум). Кроме того, на этот процесс отрицательно влияют различные заболевания, влияния со стороны внешней среды (один из чрезвычайно агрессивных — курение).