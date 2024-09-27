Почему женщины перестали рожать? Разбираемся, как выбраться из демографической ямы

Posted 27 сентября, 03:00
Published 27 сентября, 03:00
Modified 27 сентября, 05:10
Updated 27 сентября, 05:10
«Рожать или не рожать?» В последние месяцы этот демографический вопрос неоднократно поднимался в Государственной думе и прочих эшелонах власти. Дело в том, что откладывание беременности, по мнению депутатов, приводит ко многим «женским» проблемам, в том числе к бесплодию и невынашиванию. Власти хотят, чтобы в российских семьях было минимум по три ребенка.
Еще в прошлом году глава Минздрава Михаил Мурашко назвал «порочной практикой» то, что женщины в России хотят сначала получить образование и построить карьеру, а уже потом заводить детей. По его мнению, из-за этого сокращается период «для рождения третьего и четвертого ребенка».
«Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе: убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого… озаботиться деторождением», — сказал министр.
Он добавил, что женщины, которые откладывают материнство, в дальнейшем также могут столкнуться с «рядом гинекологических проблем». Россиянкам нужно «фактически со школьной скамьи» рассказывать, что сначала необходимо родить ребенка, а уже потом думать об образовании и карьере, считает Мурашко.
«Ситуация должна быть пересмотрена. Посыл должен быть иной. Чем раньше она родит, тем лучше для здоровья самой женщины, для здоровья детей и ее карьеры в конечном счете», — заключил глава ведомства.
Призыв министра поддержала и зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что «с годами организм не молодеет». А совсем недавно Буцкая предложила обязать работодателей следить за рождаемостью детей у сотрудников. Грубо говоря, по ее мнению, успешен тот, у кого в коллективе рождается хотя бы один ребенок в год.
«Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости, вашем коллективе. У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может родить ребенка, или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос», — считает депутат.
Отметим, что у самой Буцкой двое детей, последний раз она рожала в 2011 году.
Не обошла стороной тему с деторождением и депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева. В сентябре в эфире телеканала ОТВ она призвала россиянок «рожать, рожать и еще раз рожать». Так еще и делать это лет в 18—19, ведь «студенческие браки — самые лучшие».
«Могу сказать: рожать, рожать и еще раз рожать, нужно рожать. Но не просто пошел, заморозил какие-то [яйцеклетки], непонятно, что там. Я все-таки как-то по старинке: есть муж, семья, не гражданский брак, а зарегистрированные отношения. Нужно уже семьи формировать в институтах, потому что лучшие семьи — студенческие, которые потом идут по жизни вместе. Самое главное, чтобы у девушки, у молодого человека уже была вторая половинка. Чтобы это было не просто какое-то увлечение, чтобы они понимали, что они друг с другом идут вместе. И тогда можно рожать в 18—19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который с тобой на всю жизнь», — отметила Рябцева.
Корреспондент Города55 Ольга Скворцова обратилась и к местным властям. Своим мнением поделился депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. Он считает, что демографический кризис существует в большинстве развитых стран мира, но в России он ощущается особенно остро.
«В создании студенческих семей не вижу ничего плохого. Знаю несколько семей, где дети родились в студенческие годы и успешно выросли. Но для этого нужно, чтобы университеты помогали таким семьям общежитиями и специальными комнатами, где можно было бы оставить ребят на время занятий, либо местами в детских садах. Одновременно учиться и растить ребенка — всегда задача непростая. Поэтому, будучи преподавателем университета и принимая государственные экзамены, я никогда не ставил двоек беременным и кормящим, правильно понимая демографическую политику», — рассказал Смолин.
Самый эффективный способ стимулирования рождаемости был принят в Чехословацкой Социалистической Республике, считает депутат. Он заключается в том, что созданная семья получает льготную ипотеку для приобретения квартиры. Если рождался первый ребенок, семье прощалась четверть кредита, с рождением второго — половина кредита, третьего — кредит списывался полностью.
«В настоящее время единственная из развитых стран, которая имеет положительный показатель рождаемости, — Израиль: 2,9 ребенка на женщину фертильного возраста. Но нам до этого пока далеко. Для простого воспроизводства населения нужно, чтобы на одну женщину фертильного возраста приходилось 2,1 ребенка. В 1985 году в России было 2,11 ребенка, по последним данным — 1,41 ребенка. В Указе №309 президента РФ на 2030 год планируется 1,6 ребенка, а на 2036-й — 1,8 ребенка», — заключил Смолин.
Город55 спросил у заведующей кафедрой акушерства и гинекологии № 1 ОмГМУ, главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии минздрава Омской области, доктора медицинских наук Ирины Савельевой, как с точки зрения медицины она относится к предложениям депутатов.
Специалист отметила, что с профессиональной стороны к инициативе относится положительно. Однако посчитала правильным следовать такой последовательности: «поступать в вуз, заводить семью и рожать ребенка». По ее мнению, современные девушки абсолютно социально адаптированы, готовы дистанционно обучаться и даже работать. Поэтому первую беременность можно планировать в возрасте от 20 до 25 лет, а дальше — в зависимости от состояния здоровья пары.
«Каждая женщина получает один запас яйцеклеток на всю жизнь — еще в онтогенезе, то есть во время беременности мамы девочкой. Изначально фолликулов в яичнике, способных „вырастить“ яйцеклетку, около 6—8 миллионов, но со временем их количество постоянно снижается. К рождению самой девочки их уже остается 1—2 миллиона. Затем каждый день погибает около 10—20 ооцитов, и к моменту полового созревания их уже в среднем 400 тысяч. К 30-летию число яйцеклеток уменьшается еще втрое, и их остается около 100 тысяч. В 35 лет овариальный резерв составляет около 80 тысяч ооцитов, а в 40 лет — 5—10 тысяч. Причем во время овуляций „расходуется“ лишь меньшая часть яйцеклеток, большая часть просто погибает», — объяснила гинеколог.
Эксперт отметила, что эти показатели справедливы для среднестатистической абсолютно здоровой женщины. В реальности же скорость уменьшения овариального резерва может быть еще быстрее. Это зависит как от наследственности, так и от образа жизни мамы во время беременности девочкой (получается, что каждая беременная отвечает за здоровье не только своего будущего ребенка, но и за здоровье своих внуков, то есть за два поколения минимум). Кроме того, на этот процесс отрицательно влияют различные заболевания, влияния со стороны внешней среды (один из чрезвычайно агрессивных — курение).
По словам медика, здоровые девушки могут вынашивать ребенка и рожать минимум три раза. Это обоснованно с профессиональной точки зрения, потому что прогестерон («гормон беременности») защищает от развития пролиферативных заболеваний (доброкачественных и даже некоторых злокачественных) женской половой сферы.
Пролиферативные заболевания — это группа состояний, характеризующихся аномальным ростом и размножением клеток в тканях.
«Для поддержания демографического равновесия и укрепления стабильности семейных отношений деторождение действительно должно осуществляться по формуле 2+3=2. То есть из трех рожденных и выросших детей двое восполняют в демографическом отношении родителей, а третий возмещает непредвиденные утраты, отсутствие детей у бесплодных супругов, одиноких людей и определяет прирост населения. То есть позиция абсолютно правильная и адекватная. На здоровье женщины эта ситуация отразится с большой вероятностью положительно при отсутствии значимых нарушений состояния ее общего здоровья».
По словам Савельевой, акушеры-гинекологи не могут повлиять на рождаемость. В их силах лишь оказать положительное воздействие на сам процесс рождения.
«У нас плохо получается убедить фертильные пары рожать, плохо получается влиять на половое поведение девочек. Раннее начало половой жизни у них с дебютом инфекционных заболеваний в подростковом возрасте может стать следствием непроходимости маточных труб и бесплодия. Но зато арсеналы лечения бесплодия велики и расширяются с каждым днем. Как только возникает желание получить беременность — в этом мы уже с большой долей вероятностью можем помочь», — дополнила специалист.
В прошлом году Минздрав поддержал введение контроля за продажей препаратов для прерывания беременности. По словам Мурашко, «препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях». Ирина Савельева подчеркнула, что такой учет действительно нужен и важен.
«Стремление избежать госпитализации и прием препаратов для медикаментозного прерывания без контроля врача может закончиться кровотечением и как минимум потерей репродуктивного органа, а как максимум может быть и смертельный исход. Препараты чрезвычайно серьезные, их нужно подвергать учету для того, чтобы не было ни одной калечащей манипуляции, связанной с бесконтрольным прерыванием беременности», — отметила Ирина Савельева.
Во время беременности эндокринная система всего женского организма настроена на рождение ребенка и гормональную поддержку процесса вынашивания. При аборте практически одномоментно ломаются все обратные связи этого хрупкого эндокринного баланса. На вопрос о том, сможет ли он восстановиться, ответить невозможно. Именно поэтому есть разные истории, когда девушка после нескольких абортов смогла спокойно родить, а кто-то после одного прерывания больше не смог забеременеть, отметила Савельева.
«У акушеров есть такой термин „синдром разоренного гнезда“. В нем, по сути, все сказано. То есть в той области передней и задней стенки полости матки, где уже произошла имплантация нежеланного плодного яйца и выполнено насильственное прерывание беременности, скорее всего, имплантация следующего (желанного) плодного яйца уже не произойдет. Поэтому каждая женщина, которая решается на прерывание нежеланной беременности, должна понимать, что может попасть в неблагополучную ситуацию при планировании следующей, желанной, беременности», — заключила гинеколог.
А на вопрос о том, почему омички подолгу не планируют беременность, Савельева предложила ответить самим девушкам.
Недавно корреспонденты Города55 в соцсети «ВКонтакте» запускали онлайн-трансляцию на тему главного демографического вопроса: рожать или не рожать? В комментариях омичи активно делились своим мнением. Рассказываем, как отреагировали наши земляки.
«Алименты сделайте государственными, и будут вам переполненные детские сады»;
«Мамочка с ребенком — это очень тяжелая нагрузка на коллектив. Декреты, бесконечные больничные, как в садик пойдут. Так было всегда, и при СССР тоже.
А вот насчет потери квалификации сильно сомневаюсь. Как-то не теряли»;
«Рожать или не рожать — каждый решает сам, внутри своей семьи. Ситуации у всех разные. У кого-то финансовые, жилищные проблемы или вопросы, связанные со здоровьем. Навязывать и заставлять никого не нужно. Создайте условия — гарантируйте жилплощадь, бесплатное здравоохранение и образование. Экологией займитесь людям на пользу, а не во вред. А то куда ни кинься — все бесплатно только по бумагам, а на самом деле давно уже все стоит денег, и немалых. В таких условиях родить, воспитать и вырастить ребенка — удовольствие недешевое»;
«Дело же не в детях, а в том, что, к сожалению, по-прежнему материнство остается тяжелым испытанием, человек теряет квалификацию, авторитет, деньги и все такое прочее».
Мы пообщались с омичкой, которая вместе с мужем воспитывает шестерых детей. Самому старшему сейчас 30 лет, младшему — 11. 50-летняя Жанна Г. из Ачаира считает, что дети, выросшие в большой семье, самостоятельнее тех, кто воспитывается один. Более того, по ее мнению, они не вырастают эгоистами.
«Для нашей верующей семьи аборт — убийство. Поэтому мы решились на рождение шести детей, это наше будущее. Семья — это жертвенность по отношению друг к другу, на этом и строятся крепкие отношения. А в наше время такое понятие, к сожалению, отсутствует. Человек в любом случае не сможет дать ребенку всего, но уже будет достаточно любви, образования и семейного тепла. Нам с мужем никто не помогал в воспитании детей, все сами», — рассказала жительница Омской области.
По словам Жанны, для преодоления «русского креста» и, соответственно восстановления численности населения, каждая семья должна рожать по пять-шесть детей. Семья омички со своей стороны сделала все возможное для решения демографической проблемы.
«Конечно, мы сталкиваемся с финансовыми трудностями, но это не сравнится с тем, что мы, например, не чувствуем себя старыми, потому что живем идеями и мыслями наших детей. Отношение к жизни стало совсем другое. Что касается финансов: я считаю, зачем тратить лишние деньги, если есть вещь, которая имеет добротный вид, и ее еще можно поносить. Наши дети спокойно относятся к этому», — отметила многодетная мама.
Жанна считает, что большая семья нужна для того, чтобы люди в пожилом возрасте не оставались одни. По словам женщины, в наше время между людьми нет милосердия и взаимопомощи, которые были в Советском Союзе.
«Пропаганду, которую сейчас ведут, что сначала нужно обеспечить себя, а потом рожать детей — неправильная. К тому возрасту у человека уже будет налажен быт, зачем ему нужна будет семья. Больше всего люди сейчас боятся рожать из-за финансовой стороны и потери личного комфорта», — заключила омичка.
Рождаемость в России плавно росла с конца 1990-х, но начиная с 2015 года снова начала падать. Самая большая «яма» была в 2017 году — спад на 10,5%. В 2020 году число рождений упало на 3,2%, в 2021-м — на 2,3%, в 2022-м — на 6,8%.
Согласно новым данным Росстата, за первые шесть месяцев 2024 года в России зафиксирован исторический минимум рождаемости. Хуже всего демографическая ситуация выглядела в июне этого года, когда в стране было зарегистрировано примерно 96 тысяч рождений против 104 тысяч в 2023 году, то есть разница составила 5,5%.
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Очевидно, что демографическая проблема в России многогранна. В нашей стране сейчас самая низкая рождаемость за последние 25 лет. За первую половину 2024 года родилось на 16 тысяч меньше детей, чем за такой же период 2023-го. Это самые низкие показатели с 1999 года.
В последнее время от политиков сыплется все больше предложений, как повысить рождаемость. Работодателям советуют ввести на предприятиях коэффициент рождаемости, также предлагают ввести налог на бездетность и поработать над идеологией, продвигающей многодетность.
Но нельзя рассуждать об этом в контексте «рожать или не рожать», ведь для воспитания детей нужны определенные условия. Все люди находятся в разных ситуациях: у одних могут быть финансовые трудности, у других — проблемы со здоровьем. Люди хотят, чтобы власти создали им комфортные условия для жизни: гарантировали жилплощадь, бесплатное образование и здравоохранение, улучшили экологию и обеспечили детям места в детсадах и школах. Или хотя бы не вмешивались в их личную жизнь.
Решить все эти вопросы разово не удастся. Поэтому в ближайшие годы стоит ожидать либо ухудшения ситуации, либо развития каждого социально значимого направления.