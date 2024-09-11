«Крыша сложится на головы». Омичи боятся за своих детей в детских садах

Горожане боятся, что детский сад №206 ждет та же участь, что и некоторые другие дошкольные учреждения. Одна из омичек считает, что заведение закроют, как и детсад №12/2 по улице Гризодубовой, 5. Напомним, что родители забили тревогу еще в конце августа позапрошлого года: кровля здания стала протекать во время дождя, вода бежала по потолку в местах, где расположена электропроводка. Также там осыпалась штукатурка, просел пол. 1 сентября 2022 года учреждение закрыли. В департаменте образования омской мэрии сообщили, что сейчас сметная документация по капремонту здания находится на проверке. Если из федерального бюджета выделят деньги на работы, то садик приведут в хорошее состояние в последующие годы.