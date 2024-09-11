«Крыша сложится на головы». Омичи боятся за своих детей в детских садах

Posted 11 сентября, 07:53
Published 11 сентября, 07:53
Modified 11 сентября, 07:58
Updated 11 сентября, 07:58
Накануне омичи пожаловались в соцсетях на аварийные состояния дошкольных учреждений в городе. Так, в группе «Омск ВК» в соцсети «Вконтакте» рассказали, в детском саду №206 на Стальского, 9а в помещениях двух групп протекает крыша, хотя его закрывали на ремонт с 15 июля по 31 августа. По словам родителей, также там стены и потолок покрыты грибком, детей перераспределили по другим группам.
«Как итог, в группе более 40 детей, а воспитателей и няня в том же количестве, что и были на одну группу. Департамент отписывается, что денег на ремонт нет. Чего ждём? Пока крыша сложится детям на головы?», — пишет омич.
Горожане боятся, что детский сад №206 ждет та же участь, что и некоторые другие дошкольные учреждения. Одна из омичек считает, что заведение закроют, как и детсад №12/2 по улице Гризодубовой, 5. Напомним, что родители забили тревогу еще в конце августа позапрошлого года: кровля здания стала протекать во время дождя, вода бежала по потолку в местах, где расположена электропроводка. Также там осыпалась штукатурка, просел пол. 1 сентября 2022 года учреждение закрыли. В департаменте образования омской мэрии сообщили, что сейчас сметная документация по капремонту здания находится на проверке. Если из федерального бюджета выделят деньги на работы, то садик приведут в хорошее состояние в последующие годы.
«В настоящее время сметная документация по капитальному ремонту здания детского сада №12/2, расположенного по улице Гризодубовой, дом 5, находится на проверке в части достоверности определения сметной стоимости в автономном учреждении Омской области „Государственная экспертиза Омской области“, — отметили в городской администрации.
Кроме того, по данным департамента образования, в настоящее время не работает детский сад №314 в Нефтяниках, так как в учреждении ремонтируют инженерные сети. Также с 5 августа этого года закрыли детский сад №351 на Московке-2. В июле кровлю здания повредил град. Все восстановить планируют до конца 2024 года, но только в случае выделения дополнительных средств на это.
«Специалистами департамента образования подготовлен локально-сметный расчет на ремонт кровли детского сада № 351. В настоящее время определяется источник финансирования, при выделении дополнительных средств работы будут проведены до конца 2024 года. После проведения ремонта кровли образовательный процесс будет возобновлен. Всем нуждающимся воспитанникам будут предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях», — добавили в депобре.