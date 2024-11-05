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Рождаемость

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Ноябрь
В Омской области смертность в 1,7 раза превысила рождаемость
5 ноября, 02:47
Тысячи младенцев, смертельное курение и дачи во льдах. Омск сегодня
1 ноября, 14:43
Девочки пока преобладают. В Омской области в октябре родилось 1074 ребенка
1 ноября, 10:36
Октябрь
Богатырь и совсем малютка: какого веса рождались дети в 2024 году в Омской области
31 октября, 05:42
Сентябрь
Депутат Смолин назвал «перебором» идею поощрения молодых матерей баллами ЕГЭ
29 сентября, 05:52
Почему женщины перестали рожать? Разбираемся, как выбраться из демографической ямы
27 сентября, 03:00
«Не вижу ничего плохого»: Смолин высказался об идее рожать омичкам со школьной скамьи
21 сентября, 12:20
Демографический кризис. В Омской области на каждую тысячу жителей 14,6 тысяч смертей
17 сентября, 12:09
Август
Теряем людей. За минувшие полгода Омскую область покинуло 8,5 тысяч человек
30 августа, 11:49
В Омской области смертность превысила рождаемость в 1,7 раза
24 августа, 10:32
Июль
Шок. Есть мамы и младше. Омички начали рожать в 14 лет
13 июля, 07:21
Неутешительная статистика. Уровень смертности в Омске продолжил набирать обороты
4 июля, 07:38
Спасение тонущих девочек, нехватка детей и исчезновение молока. Омск в среду
3 июля, 14:21
Пик в 2014 году. За последние 10 лет рождаемость в Омской области сократилась вдвое
3 июля, 08:04
Июнь
Омичам объяснили, почему Минюст предлагает законодательно запретить идеи чайлдфри
28 июня, 08:39
Карелия, Медея и Замир. В ЗАГСе назвали самые редкие имена новорожденных омичей
16 июня, 13:21
От Риналя до Артема. Названы имена, которыми чаще всего называли детей в Омске
7 июня, 13:03
Апрель
Дети «из пробирки». В Омской области 302 женщины стали мамами после ЭКО
25 апреля, 10:31
Март
Материнский капитал на ребенка: кому положен и как получить в Омской области
13 марта, 03:00
Февраль
Спасение вахтовика, взлет цен на вторичное жилье и месяц смертей. Омск в пятницу
23 февраля, 14:50

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