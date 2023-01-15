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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Спрос растет. В Омской области становится все меньше медиков

Сегодня, 05:44
Фото: 1MI
иллюстрация

Дефицит медиков в Омской области почти достиг 2 тыс человек

Всего в начале 2023 года было открыто 1 833 вакансии.

В регионе сохраняется дефицит медиков. Данные минздрава приводит NGS55.RU. На 1 января 2023 года в бюджетных учреждениях не хватало 940 врачей и 893 сотрудника среднего звена.

Если приводить конкретные данные, в больницы и поликлиники требуются 130 терапевтов, 90 педиатров, 87 анестезиологов-реаниматологов, 42 акушера-гинеколога, 40 стоматологов, 22 врача клинической лабораторной диагностики, 8 врачей скорой помощи. Также были открыты почти 600 вакансий для медицинских сестер, 98 — для заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, одно место для провизора и пять предложений для фармацевтов.

Напомним, в районах Омской область действует программа, по которой специалистам с высшим медицинским образованием предоставляют служебное жилье или оплачивают аренду. В 2022 году во время выступления с бюджетным посланием губернатор Александр Бурков заявил о дополнительной мере поддержки. С 2023 года в медколледжах вводится стипендия для будущих фельдшеров, а студентам и выпускникам смогут компенсировать аренду жилья.

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Отметим, на 1 февраля 2022 года в бюджетные медучреждения требовались 840 врачей и 735 специалистов среднего звена. Ранее в минздраве сообщали, за 2021 год из региона уехали 184 врача, 90 перевелись в частные клиники, еще 291 человек ушел на пенсию.

#Общество#Экономика#Новости#Омская область#Омск#Минздрав#Медицина#Здравоохранение
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