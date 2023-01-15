Спрос растет. В Омской области становится все меньше медиков

Напомним, в районах Омской область действует программа, по которой специалистам с высшим медицинским образованием предоставляют служебное жилье или оплачивают аренду. В 2022 году во время выступления с бюджетным посланием губернатор Александр Бурков заявил о дополнительной мере поддержки. С 2023 года в медколледжах вводится стипендия для будущих фельдшеров, а студентам и выпускникам смогут компенсировать аренду жилья.