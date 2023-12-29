Мамы, бабушки и внучки. За 5 лет омички сделали 32 тысячи абортов

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
На ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин высказался по вопросу запрета абортов, в том числе и в частных клиниках. Ранее на ежегодном Соборе свое видение по этой проблеме озвучил и патриарх всея Руси Кирилл. Спойлер: президент заявил, что нельзя ограничивать женщин в их правах, а вот церковь объявила аборт убийством. В Государственной думе всерьез задумались над ужесточением законодательства, касающегося прерывания беременности, сокращения сроков и запрета этой процедуры в негосударственных медицинских учреждениях.
О проблем демографии в нашей стране сейчас не высказался только ленивый, да и следующий год в России объявлен Годом семьи, потому Город55 решил разобраться, а что происходит с абортами в Омской области и как наши региональные власти стимулируют рождаемость. Рассказываем.
Прерывание беременности в России пока что все еще входит в перечень услуг, оказываемых по обязательному медицинскому страхованию, то есть любая женщина может прервать беременность бесплатно в государственной клинике либо платно — в частной. Это право россиянкам гарантирует Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», который датирован 2011 годом. В этом документе, в частности, прописано:
Незаконными в нашей стране считаются аборты, которые проводят лица без специализированного медицинского образования либо в клиниках без лицензии. За это можно попасть под статью 123 УК РФ «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности», максимальное наказание по которой, в случае смерти женщины, составляет до 5 лет лишения свободы.
Антикампания в отношении абортов в стране началась в 2011 году, когда в Госдуме приняли поправки и ввели так называемую «неделю тишины». Согласно этой норме женщина не может прервать беременность прямо в день обращения к врачу — необходимо подождать от 2 до 7 дней. В это время с ней должны работать соцработники и психологи, чтобы изменить ее решение. Разработаны и используются специальные инструкции для специалистов. Эта норма, по данным статистики, с 2020 по 2022 год позволила сохранить более 140 тысяч детских жизней.
В 2023 году министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в ведомстве готовы ввести запрет на аборты в частных клиниках. Этой осенью вопрос подняли депутаты Госдумы, после чего многие частные клиники в стране стали отказываться от лицензий на прерывание беременности.
Уже сейчас эту инициативу, которая никак не оформлена в закон, ввели в Крыму, Курской, Липецкой, Калининградской и Нижегородской областях, частично — в частных клиниках Мордовии и Татарстана, Челябинской области и ХМАО-Югры.
Сейчас депутаты ГД РФ рассматривают вопрос и об уменьшении срока, в течение которого можно прервать беременность, а в некоторых регионах на местном уровне уже ввели штрафы за склонение и убеждение сделать аборт.
Владимир Путин высказался однозначно, что право на аборт должно принадлежать женщине, однако при этом озвучил позицию государства по этому вопросу.
«Государство заинтересовано в том, чтобы женщины, после того как узнали о своей беременности, принимали решение о сохранении жизни ребенка. Это очевидная вещь. Однако при этом права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться», — заявил Путин.
Озвучил президент и меры, которые следует предпринять, чтобы вопрос с абортами не стоял так остро.
«Решение этой проблемы [абортов] как минимум лежит в двух областях: первое — это обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых, безусловно, является большая семья. Это воспитание женщин и мужчин с позиции, что ребенок — это дар Божий. Второе — это, конечно же, сфера материального благосостояния. Безусловно, нужно обратить внимание и на женские консультации, надо приводить все в порядок, и там есть над чем работать. Надо подумать и над тем, как и какими темпами приводить в порядок родильные отделения региональных больниц. И еще нужно думать над тем, как дальше работать по поддержке семей с детьми», — высказался Владимир Путин.
Статистика говорит о том, что за 5 лет (с 2018 по 2022 год) в Омской области зафиксировано 32 020 абортов. По годам это выглядит так:
Несмотря на то, что абортов с каждым годом становится меньше, на количество «сохраненных» жизней прямо это не влияет, ведь в 2019 году их было сохранено 1 223, в 2022 году — 229. Однако и тут есть свои нюансы, но об этом ниже.
«Все аборты традиционно делятся на две категории — по желанию и по медицинским показаниям. Последние проводятся, например, когда женщина имеет какую-то тяжелую патологию не только со стороны репродуктивной системы, но и экстрагенитальной, условно говоря, с тяжелой формой артериальной гипертонии, сахарного диабета или онкологии. Здесь есть приказ Минздрава, в котором четко прописаны все критерии для проведения аборта по медицинским показателям», — пояснила начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка министерства здравоохранения Омской области Олеся Богза.
Общее количество абортов снижается, этот же тренд касается прерываний беременности по желанию женщины.
«В текущем году мы рассчитываем выйти на показатель около 2 300 прерываний беременности по желанию. Получается, что ежегодно только по этому показателю нам удается сохранить порядка 200—300 детских жизней. Да, эти показатели не выражаются в тысячах, но и этот результат — это очень и очень много, тем более что тенденция к снижению у нас только положительная», — считает Олеся Богза.
По ее словам, нисходящий тренд говорит о том, что омские женщины стали более взросло и обдуманно относиться к беременности, а процент незапланированных беременностей неуклонно уменьшается.
При этом аборты по медицинским показателям составляют более 50% от общего числа.
Основное количество абортов в Омской области делают женщины от 18 до 44 лет. Впрочем, в категории «от 45 до 49 лет» количество абортов скачет из года в год:
Самой взрослой омичкой, прошедшей через процедуру прерывания беременности, оказалась женщина возрастом старше 50 лет. Произошло это в 2022 году.
Самая тревожная категория — девочки от 14 до 17 лет. И они тоже нередко делают аборты:
«По этой категории стоит понимать, что прерывание беременности для них возможно только с согласия официальных представителей — родителей или опекунов. Но скажу сразу, что для нас это самая „больная“ и проблемная группа», — сетует Олеся Богза.
Есть и совсем пугающая статистика по абортам у девочек, не достигших 14 лет. Если в 2018 году таких было 3, в 2019-м — 5, то последние пару лет показатель по этой возрастной группе равен нулю.
Согласно статистике и наблюдениям врачей, портрет омички, решившейся на аборт, выглядит так: женщина среднего возраста со средне-специальным или высшим образованием, чаще всего мать-одиночка.
«Основная причина абортов сейчас — это незапланированная беременность, и решаются на них в основном женщины, которые самостоятельно воспитывают детей. В подавляющей массе у них уже двое-трое детей. Потому эти дамы понимают, что самостоятельно поднять еще одного ребенка они просто не смогут», — уверена Богза.
Процент повторных обращений едва дотягивает до 30%, что, по мнению нашего эксперта, довольно-таки мало.
На данный момент лицензию по профилю «акушерство и гинекология» в Омской области имеют 173 медицинских организации.
«Разрешение на прерывание беременности имеют 76 клиник, из них порядка 30 относятся к частному фонду», — уверяет специалист омского минздрава.
Оказывается, что на общие показатели количества абортов частные клиники влияют намного меньше, чем это кажется депутатам Госдумы. Так, за 2022 год в государственных клиниках было сделано 5 440 абортов. В частных — всего 959.
Кроме запретов и ограничений чиновники, в частности федерального Минздрава и других ведомств, задумались и о точечной работе с разными категориями женщин.
«В этом году мы приступили к проведению анонимного анкетирования женщин, решивших сделать аборт. Все, естественно, анонимно. Анкета затрагивает не только медицинский аспект, но и психологический, семейный, социальный и бытовой. Словом, все, что могло побудить эту женщину решиться на этот шаг», — рассказывает Олеся Богза.
Эти анкеты, по ее словам, помогут специалистам в каждом регионе проанализировать причины, по которым женщина решилась на прерывание беременности, и выстроить механизмы помощи ей.
«Если будут преобладать только медицинские аспекты, тогда нам придется как-то перестраивать, помогать и консультировать таких женщин, если социально-бытовые, например деток некуда девать, то тут понадобится вовлечение совсем других служб и ведомств», — поясняет эксперт Городу55.
Интересный момент: более 90% женщин, решившихся на аборт в бесплатной госклинике, соглашаются пройти тест, а вот клиентки платных частных клиник в более чем 90% случаев от них отказываются.
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Стоит подвести некоторые итоги: более половины абортов в Омской области вынужденные, так как производятся по медицинским причинам. В среднем за год по желанию прерывают беременность около 2.5 тысяч омичек. Основная причина — неудовлетворительное финансовое состояние: большинство пришедших на процедуру — матери-одиночки, которые уже кое-как тянут на себе двоих-троих детей и просто не смогут обеспечивать еще и четвертого.
Частные клиники (аборты в которых так хотят запретить депутаты Госдумы) берут на себя всего лишь около 20% от всех абортов в регионе. Статистика при этом не дает однозначного ответа, кто туда приходит чаще — вынужденные прервать беременность по желанию или здоровью. Учитывая, что сама по себе процедура все же стоит денег, логичней предположить, что приходят туда женщины, для жизни которых беременность представляет опасность.
Снижение абортов среди детей — безусловно хороший показатель, но он не говорит о том, что беременеть они стали меньше. Просто родители ребенка могут принять решение и заставить дочь оставить плод. При этом статистика прерываний беременности среди подростков год от года не меняется.
Курс, который задают всему здравоохранению власти, очевиден: необходимо повышать рождаемость любыми средствами. При этом очевидно, что механизмов поддержки матерей-одиночек не хватает, а этичность потенциального отказа в аборте 14-летнему ребенку — отдельная тема для большой общественной дискуссии.