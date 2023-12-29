Мамы, бабушки и внучки. За 5 лет омички сделали 32 тысячи абортов

Антикампания в отношении абортов в стране началась в 2011 году, когда в Госдуме приняли поправки и ввели так называемую «неделю тишины». Согласно этой норме женщина не может прервать беременность прямо в день обращения к врачу — необходимо подождать от 2 до 7 дней. В это время с ней должны работать соцработники и психологи, чтобы изменить ее решение. Разработаны и используются специальные инструкции для специалистов. Эта норма, по данным статистики, с 2020 по 2022 год позволила сохранить более 140 тысяч детских жизней.