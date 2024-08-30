«Если баба заикрилась». Омичи прокомментировали идею штрафов за склонение к абортам

Омичи раскритиковали идею минздрава штрафовать за склонение к аборту

Законопроект подготовил региональный минздрав. Он предполагает штрафы за склонение к аборту до 3000 рублей для физических лиц, для должностых лиц — до 50 000 рублей, для юридических — до 200 000 рублей.