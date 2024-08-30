«Если баба заикрилась». Омичи прокомментировали идею штрафов за склонение к абортам

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Омичи отреагировали на решение штрафовать за склонение беременных женщин к аборту. Напомним, такой проект закона разработал региональный минздрав. Читатели Города55 поделились мнением в редакционном телеграм-канале — пост собрал за сутки около 150 отзывов. Публикуем некоторые из них.
«Вроде бы у нас в стране свобода и демократия. А подобные решения загоняют в клетку. И так уже налогами замучили. Еще и решение принять сам не имеешь права», — считает Ольга Пономарева.
«Хотелось бы хоть раз посмотреть на того кто бегает по улицам и „склоняет“ к абортам. Или может хотят родителей залетевших четырнадцатилетних малолеток штрафовать? Чушь какую-то обсуждают», — оставил комментарий пользователь Grid.
«Адекватный человек никогда не сделает аборт (детоубийство) и не позволит сделать своей женщине», — поделился мнением Илья.
«Почему здесь никто не вспомнил о том, что есть огромное количество средств контрацепции, которые позволяют предотвратить нежелательную беременность?» — спрашивает Ирина.
«Я согласен, но если баба заикрилась, и она не хочет рожать, то она избавится от приплода всеми доступными ей способами. Будет по бабкам-абортницам бегать, сама еще кони двинет», — рассказал Сергей.
«Никто не имеет право решать за женщину что ей делать со своей жизнью, а уж тем более давать ей свои „ценные“ советы. Женщина должна быть максимально информирована о последствиях и возможностях, знать где найти помощь и поддержку и принимать решение, отринув чужие советы, которые исходят от людей, имеющих свою личную корысть», — уверена Ольга Голубева.
Отметим, что законопроект предполагает штрафы за склонение к аборту до 3000 рублей для физических лиц, для должностых лиц — до 50 000 рублей, для юридических — до 200 000 рублей.