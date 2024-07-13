Есть мамы и младше. Омички начали рожать в 14 лет

По информации представителей ведомства, незамужние омичи рожали в возрасте от 30 до 34 лет. В общей сложности в этот возрастной промежуток статус матери получила 781 женщина. Также наиболее часто девушки в Омской области рожают в возрасте от 35 до 39 лет (719 человек). Реже становятся матерями в возрасте от 20 до 24 лет (673 человека).