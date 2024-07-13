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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

иллюстрация

Есть мамы и младше. Омички начали рожать в 14 лет

13 июля 2024, 07:21
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омички начали рожать в 14 лет и более юном возрасте

Статистики представили данные о матерях и детях в Омской области.

Стало известно, когда женщины в Омской области становились мамами, официально не вступая в брак. Данные за прошлый год привели аналитики Росстата.

По информации представителей ведомства, незамужние омичи рожали в возрасте от 30 до 34 лет. В общей сложности в этот возрастной промежуток статус матери получила 781 женщина. Также наиболее часто девушки в Омской области рожают в возрасте от 35 до 39 лет (719 человек). Реже становятся матерями в возрасте от 20 до 24 лет (673 человека).

В возрасте от 25 до 29 лет рожали 658 омичек, от 15 до 19 — 310, от 40 до 44 — 190, от 45 до 49 — 4 и от 50 до 54 — 1 человек. Также регистрировались случаи беременности и вынашивания плода девочками в возрасте 14 лет и младше. Очень молодыми мамами стали пять омичек.

Статистики также привели данные о рождаемости. В 2023 году вне брака появился на свет 3351 малыш. Чаще всего дети рождаются в официально зарегистрированных семьях. Общее количество новоиспеченных омичей в прошлом году составило 15 161 человек.

Пик в 2014 году. За последние 10 лет рождаемость в Омской области сократилась вдвое
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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Рождаемость#Новости#Беременность#Малыш
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