Есть мамы и младше. Омички начали рожать в 14 лет

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Стало известно, когда женщины в Омской области становились мамами, официально не вступая в брак. Данные за прошлый год привели аналитики Росстата.
По информации представителей ведомства, незамужние омичи рожали в возрасте от 30 до 34 лет. В общей сложности в этот возрастной промежуток статус матери получила 781 женщина. Также наиболее часто девушки в Омской области рожают в возрасте от 35 до 39 лет (719 человек). Реже становятся матерями в возрасте от 20 до 24 лет (673 человека).
В возрасте от 25 до 29 лет рожали 658 омичек, от 15 до 19 — 310, от 40 до 44 — 190, от 45 до 49 — 4 и от 50 до 54 — 1 человек. Также регистрировались случаи беременности и вынашивания плода девочками в возрасте 14 лет и младше. Очень молодыми мамами стали пять омичек.
Статистики также привели данные о рождаемости. В 2023 году вне брака появился на свет 3351 малыш. Чаще всего дети рождаются в официально зарегистрированных семьях. Общее количество новоиспеченных омичей в прошлом году составило 15 161 человек.