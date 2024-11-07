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2024
В селе Омского района хотят построить родильное отделение: есть нюанс
7 ноября, 10:08
Девочки пока преобладают. В Омской области в октябре родилось 1074 ребенка
1 ноября, 10:36
Богатырь и совсем малютка: какого веса рождались дети в 2024 году в Омской области
31 октября, 05:42
В Омской области медики на вертолете спасли новорожденную малышку
10 октября, 02:44
Почему женщины перестали рожать? Разбираемся, как выбраться из демографической ямы
27 сентября, 03:00
Шок. Самой юной омичке, сделавшей аборт в 2024 году, было всего 15 лет
28 августа, 07:00
Сердечко уже бьется. Омички массово отказываются от абортов после разговора с врачом
9 августа, 09:59
«Спасибо, больше не хочется рожать». Что рассказывают омички о городских роддомах
20 июня, 02:39
Дети «из пробирки». В Омской области 302 женщины стали мамами после ЭКО
25 апреля, 10:31
2023
Впервые в году. В Омском перинатальном центре на свет появилась первая тройня
26 сентября 2023, 10:01
Сибирячка 18 лет тайно воспитывала сына
Жительница Кузбасса по неизвестным причинам не зарегистрировала ребенка в ЗАГСе.
21 июня 2023, 08:59
Шоу о медиках. Беременная омичка согласилась родить в прямом эфире
В реалити-шоу «Будни роддома» поучаствовали 24 беременные женщины. Одной из участниц стала мама из Омска.
27 февраля 2023, 12:04
Три минуты, чтобы обогнать горе. Омским врачам удалось спасти роженицу и ребенка
Чудо и профессионализм. Омичка поделилась в соцсетях прекрасной предновогодней историей спасения.
3 января 2023, 10:46
2022
Тайная беременность. 42-летняя омичка родила дочь, не подозревая о своем положении
Женщина поступила в больницу с признаками почечной колики, но все оказалось гораздо интереснее.
19 июля 2022, 05:30

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