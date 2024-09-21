«Не вижу ничего плохого»: Смолин высказался об идее рожать омичкам со школьной скамьи

Posted 21 сентября, 12:20
Published 21 сентября, 12:20
Modified 21 сентября, 12:30
Updated 21 сентября, 12:30
Еще летом прошлого года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выступил с заявлением, что россиянки подрывают демографию, когда отказываются от родов и воспитания детей из-за карьеры.
«Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе: убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого… озаботиться деторождением», — сказал министр.
Совсем недавно депутат Государственной думы России от Свердловской области Жанна Рябцева заявила, что семьи, которые были созданы в студенческие годы, являются самыми лучшими. Она считает, что девушкам необходимо рожать сразу же после школы в 18-19 лет.
Город55 узнал мнение об этом у депутата Госдумы от Омской области Олега Смолина. По его словам, демографический кризис существует в большинстве развитых стран мира. Однако в России он особенно острый.
«В создании студенческих семей не вижу ничего плохого. Знаю несколько семей, где дети родились в студенческие годы и успешно выросли. Но для этого нужно, чтобы университеты помогали таким семьям общежитиями и специальными комнатами, где можно было бы оставить ребят на время занятий, либо местами в детских садах. Одновременно учиться и растить ребенка — всегда задача непростая. Поэтому, будучи преподавателем университета и принимая государственные экзамены, я никогда не ставил двоек беременным и кормящим, правильно понимая демографическую политику. Хотя тогда ситуация была гораздо лучше», — отметил Смолин.
Самый эффективный способ стимулирования рождаемости был принят в Чехословацкой Социалистической Республике, считает депутат. Он заключается в том, что созданная семья получает льготную ипотеку для приобретения квартиры. Если рождался первый ребенок, семье прощалась четверть кредита, с рождением второго — половина кредит, третьего — кредит списывался полностью.
«Напоминаю, что в настоящее время единственная из развитых стран, которая имеет положительный показатель рождаемости — Израиль — 2,9 ребенка на женщину фертильного возраста. Но нам до этого пока далеко», — добавил Смолин.