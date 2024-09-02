В омских Нефтяниках закрыли единственный роддом. Объясняем, почему

1 сентября в омском паблике появилась информация, что роддом №2, который находится в городке Нефтяников на Магистральной, 29, не работает. По словам анонимного жителя, 90% сотрудников этого учреждения распустили в административные отпуска. Омичей возмутил тот факт, что государство требует повышение демографии, а единственный в той части города роддом закрыли.