В омских Нефтяниках закрыли единственный роддом. Объясняем, почему

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:10
1 сентября в омском паблике появилась информация, что роддом №2, который находится в городке Нефтяников на Магистральной, 29, не работает. По словам анонимного жителя, 90% сотрудников этого учреждения распустили в административные отпуска. Омичей возмутил тот факт, что государство требует повышение демографии, а единственный в той части города роддом закрыли.
«В настоящее время 90% сотрудников распущено в административные отпуска с содержанием на 2/3 оклада не по своему желанию, многие из сотрудников квалифицированные специалисты отработавшие не один десяток лет. В случае закрытия данного родильного дома, два округа нашего города Первомайский и Советский остаются без квалифицированной помощи в данной сфере», — сказано в посте.
Корреспонденту Города55, которая позвонила в приемную роддома №2 под видом посетителя, сказали, что учреждение пока закрыто до 15 октября. Однако в регистратуре женской консультации сказали, что они работают в обычном режиме.
За объяснением причины закрытия роддома мы обратились в региональный минздрав. В ведомстве Городу55 сообщили, что закрытие учреждения связано с нарушениями, которые нашли в работе инженерных сетей роддома. Поэтому там проведут внеплановую санитарную обработку.
«На время санобработки беременные и роженицы, нуждающиеся в медицинской помощи, маршрутизируются в областной и городской перинатальные центры, а также в родильный дом №6. Все будущие мамы получат самую квалифицированную помощь», — добавили в минздраве.