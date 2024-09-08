Самолет с омичами, летевшими домой из Сочи, приземлился в Новосибирске из-за тумана

Также проблемы наблюдаются и с отправлением самолетов из Омска: с начала дня было задержано порядка 10 рейсов. Проблема коснулась тех же направлений следования — Сочи, Москвы, Махачкалы и Казани: их время вылета было перенесено до 10-11 часов утра. Кроме того, от тумана пострадало и внутреннее авиасообщение Омской области: отправление самолета в Усть-Ишим перенесли на 40 минут.