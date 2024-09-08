Самолет с омичами, летевшими домой из Сочи, приземлился в Новосибирске из-за тумана

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 05:19
По данным электронного табло омского аэропорта им. Д. М. Карбышева, утром воскресенья наблюдались задержки отправки и приема рейсов многих авиакомпаний: причиной проблем стал густой туман, опустившийся на город.
Первые проблемы с посадкой самолетов начали наблюдаться около 6 часов утра: рейс, следовавший из Сочи в Омск, был вынужден изменить место посадки — омичам пришлось дожидаться улучшения метеоусловий в новосибирском аэропорту Толмачево. Согласно данным электронного табло, задержка составила порядка 4 часов: прибытие самолета ожидалось в 05:40 минут, однако в Омск пассажиры добрались только в 9 часов утра.
Схожая ситуация наблюдалась и с другими рейсами из Сочи, а также Москвы, Казани и Махачкалы: их пассажиры достигли пункта назначения практически с 3-часовым опозданием.
Также проблемы наблюдаются и с отправлением самолетов из Омска: с начала дня было задержано порядка 10 рейсов. Проблема коснулась тех же направлений следования — Сочи, Москвы, Махачкалы и Казани: их время вылета было перенесено до 10-11 часов утра. Кроме того, от тумана пострадало и внутреннее авиасообщение Омской области: отправление самолета в Усть-Ишим перенесли на 40 минут.
Напомним, в конце августа также была зафиксирована аналогичная массовая задержка авиарейсов: неблагоприятные метеоусловия привели к задержке отправления самолетов сразу в нескольких регионах Сибири. Сорванные планы пассажиров послужили поводом для начала прокурорской проверки.