Метеоусловия

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Ноябрь
В Омской области водитель «семерки» насмерть сбил мужчину
2 ноября, 04:40
Октябрь
«Головная боль уже норма»: Омск сравнили с городом-призраком из-за «черного неба»
18 октября, 10:54
Вредно дышать. В Омске в очередной раз объявили режим НМУ первой степени опасности
16 октября, 02:56
Запахи мазута, гари и канализации: омичи рассказали, чем пахнет в воздухе
14 октября, 02:41
Запахи дихлофоса, химии и нефти. Омичи жалуются на отравляющие «ароматы» в воздухе
3 октября, 04:45
Сентябрь
Этилбензол, сероводород и другие гадости: чем сегодня пахнет Омск
12 сентября, 05:06
Самолет с омичами, летевшими домой из Сочи, приземлился в Новосибирске из-за тумана
8 сентября, 04:50
Июнь
Подвела погода. Утром в Омске задержали рейсы в Новосибирск, Москву и Норильск
7 июня, 05:20

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