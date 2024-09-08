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Махачкала

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2024
Самолет с омичами, летевшими домой из Сочи, приземлился в Новосибирске из-за тумана
8 сентября, 04:50
Без сборов. Из-за терактов в Дагестане омичи могут сдать билеты в Дербент и Махачкалу
24 июня, 07:53
Террористы атаковали Махачкалу и Дербент: что известно на данный момент
24 июня, 02:57
Срочно. Неизвестные обстреляли церковь и синагогу в Дагестане: возбуждено уголовное дело
23 июня, 17:14
Вылеты в Сочи, Астану и Баку. Омский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание
29 марта, 06:46
Вылеты почти каждый день. В Омске вернули прямой авиарейс в Турцию
Полеты будут проходить с 27 апреля по 21 октября.
29 февраля, 02:48
2023
С 2024 года омичи смогут летать в Махачкалу прямыми рейсами
С 28 апреля авиакомпания «Nordwind Airlines» запускает прямое авиасообщение из Омска в столицу Дагестана.
15 ноября 2023, 13:40
Абсолютно здоровы. Экипаж рейса Сочи-Омск, севшего в поле, вернулся к работе
Персонал после отпуска прошел медицинское обследование.
8 ноября 2023, 07:47
Часы ожидания. В Омском аэропорту были массовые задержки рейсов
27 августа 2023, 09:51
Омича, экс-гендиректора «Россети Сибирь», отправили в СИЗО Махачкалы
Виталия Иванова обвиняют в мошенничестве.
4 июня 2023, 13:47

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