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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

иллюстрация

Пассажиры авиарейса Омск-Усть-Ишим поделились своими впечатлениями от полета

14 августа 2024, 13:55
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Омичи поделились впечатлениями от перелета из Омска в Усть-Ишим

Омичи, которые стали первыми пассажирами авиарейса Омск-Усть-Ишим, поделились впечатлениями от полета и рассказали, что билетов ждали с нетерпением.

Сегодня, 14 августа, из омского аэропорта отправился первый за 25 лет авиарейс в Усть-Ишим. Ажиотаж на перелет оказался настолько большим, что все билеты были раскуплены практически сразу после открытия продаж.

«Мы с нетерпением ждали этих билетов и купили их сразу, как только они появились в продаже. Конечно, это очень удобно по сравнению с тем, как мы добирались на автобусе», — рассказала одна из пассажиров.

Еще одна омичка отметила, что появление авиарейса до Усть-Ишима может стать отличным выходом в экстренных ситуациях. Например, при срочной необходимости попасть в больницу.

«На 100% удобнее самолетом: и по времени, и физически. Самолет это очень хорошо, особенно если какие-то экстренные случаи, будет возможность быстрее добраться до больницы, например»», — считает девушка.

Напомним, что недавно жителям региона рассказали, стоит ли ждать запуск авиарейсов в еще один отдаленный район — Тару.

В долгосрочной перспективе. Омичам рассказали, стоит ли ожидать авиарейсов в Тару
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Аэропорт#Новости#Авиаперевозки#Авиа#Аэродром#Авиасообщение#Авиаперелеты
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