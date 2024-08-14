Пассажиры авиарейса Омск-Усть-Ишим поделились своими впечатлениями от полета

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Сегодня, 14 августа, из омского аэропорта отправился первый за 25 лет авиарейс в Усть-Ишим. Ажиотаж на перелет оказался настолько большим, что все билеты были раскуплены практически сразу после открытия продаж.
«Мы с нетерпением ждали этих билетов и купили их сразу, как только они появились в продаже. Конечно, это очень удобно по сравнению с тем, как мы добирались на автобусе», — рассказала одна из пассажиров.
Еще одна омичка отметила, что появление авиарейса до Усть-Ишима может стать отличным выходом в экстренных ситуациях. Например, при срочной необходимости попасть в больницу.
«На 100% удобнее самолетом: и по времени, и физически. Самолет это очень хорошо, особенно если какие-то экстренные случаи, будет возможность быстрее добраться до больницы, например»», — считает девушка.
Напомним, что недавно жителям региона рассказали, стоит ли ждать запуск авиарейсов в еще один отдаленный район — Тару.