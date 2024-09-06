В поле под Новосибирском начали разбирать самолет «Уральских авиалиний»

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
«Уральские авиалинии» начали разбирать самолет, севший в пшеничном поле под Новосибирском почти год назад. В компании сообщили, что работы будут проводиться поэтапно и закончатся к декабрю 2024 года.
Некоторые детали самолета уже прошли тестирование. После повторной проверки станет ясно, какие из них смогут в дальнейшем использоваться по назначению. Остальные же планируется либо отремонтировать, либо утилизировать.
Напомним, что один из пилотов, посадивших самолет в пшеничном поле, готовится к возвращению на работу. Сейчас Эдуард Семенов проходит процесс восстановления по утвержденному плану подготовки.