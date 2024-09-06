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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 07:01

В поле под Новосибирском начали разбирать самолет «Уральских авиалиний»

В поле под Новосибирском начали разбирать самолет «Уральских авиалиний»

6 сентября 2024, 06:54
Фото: Уральские авиалинии
В «Уральских авиалиниях» сообщили, что самолет, севший в пшеничном поле, начали демонтировать. Пригодные детали планируют использовать в дальнейшем, остальные же отправятся на утилизацию.

«Уральские авиалинии» начали разбирать самолет, севший в пшеничном поле под Новосибирском почти год назад. В компании сообщили, что работы будут проводиться поэтапно и закончатся к декабрю 2024 года.

Некоторые детали самолета уже прошли тестирование. После повторной проверки станет ясно, какие из них смогут в дальнейшем использоваться по назначению. Остальные же планируется либо отремонтировать, либо утилизировать.

Фото: Уральские авиалинии

Напомним, что один из пилотов, посадивших самолет в пшеничном поле, готовится к возвращению на работу. Сейчас Эдуард Семенов проходит процесс восстановления по утвержденному плану подготовки.

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#Анастасия Баянова#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Новости#Авиаперевозки#Авиа#Авиакомпания#Авиасообщение#Авиаперелеты#Уральские авиалинии
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