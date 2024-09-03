Едва стояли на ногах. Двух пьяных омичей сняли с рейса в Санкт-Петербург

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
В Омске два пьяных пассажира, 41 и 49 лет, не были допущены к рейсу Омск–Санкт-Петербург из-за неадекватного поведения, сообщили в транспортной прокуратуре.
Работники аэропорта сообщили полиции о нарушении порядка. Прибывшие полицейские выяснили, что мужчины были пьяны и не могли адекватно ориентироваться. Один из них грубил, игнорируя замечания.
Командир самолета решил не допускать их к полету ради безопасности. Полиция быстро отреагировала: мужчин доставили в дежурную часть для разбирательства и освидетельствования, которое подтвердило алкоголь в крови.
Оба пассажира были привлечены к ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Старшему из них также выписали протокол за мелкое хулиганство.
Ранее Город55 писал про других омичей, которых также сняли с рейса, только в Москву.