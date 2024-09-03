gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Пьяные омичи не попали на рейс в Санкт-Петербург

Едва стояли на ногах. Двух пьяных омичей сняли с рейса в Санкт-Петербург

3 сентября 2024, 03:23
Фото: gorod55.ru

Пьяные омичи не попали на рейс в Санкт-Петербург

Мужчины так обрадовались поездке в Северную столицу, что не заметили, как сильно напились. В итоге ради безопасности всех пассажиров их отправили домой.

В Омске два пьяных пассажира, 41 и 49 лет, не были допущены к рейсу Омск–Санкт-Петербург из-за неадекватного поведения, сообщили в транспортной прокуратуре.

Работники аэропорта сообщили полиции о нарушении порядка. Прибывшие полицейские выяснили, что мужчины были пьяны и не могли адекватно ориентироваться. Один из них грубил, игнорируя замечания.

Командир самолета решил не допускать их к полету ради безопасности. Полиция быстро отреагировала: мужчин доставили в дежурную часть для разбирательства и освидетельствования, которое подтвердило алкоголь в крови.

Оба пассажира были привлечены к ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Старшему из них также выписали протокол за мелкое хулиганство.

Приставали к персоналу. Пьяные омичи устроили дебош в самолете
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Аэропорт#Безопасность#Санкт-Петербург#Новости
Подпишитесь
Когда в Омске включат отопление? Ответили в «Тепловой компании»
Сегодня, 02:00
В Омске с 4 сентября проезд в маршрутках подорожает до 40 рублей
Сегодня, 05:26
Начинать нужно уже сейчас. В школах и детских садах Омской области включат отопление
Сегодня, 04:07
В зоне СВО погиб священник из Омской области
Сегодня, 02:57
До 17 этажей. Омичам рассказали, что появится в ЖК «Зеленый сад»
Сегодня, 03:15
Омичи выставили на продажу «губернаторские» рюкзаки
Сегодня, 04:42