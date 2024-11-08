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Сочи

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Ноябрь
ХК «Сочи» совершил сенсацию на льду питерского СКА
8 ноября, 12:08
Октябрь
Задержки до часа. Из омского аэропорта самолеты вылетают с опозданиями
Пассажирам пришлось провести некоторое время в ожидании.
14 октября, 03:20
Не сезон. Количество авиарейсов из Омска в Сочи сократилось
6 октября, 07:29
Попытка полета в Сочи провалилась: нетрезвую омичку задержали за нарушение порядка
2 октября, 08:57
Сентябрь
Задержка на шесть часов. Из омского аэропорта самолеты вылетают с большими опозданиям
Один из самолетов должен был вылететь в 9 утра, однако рейс перенесли на 15:00 часов дня.
23 сентября, 03:24
Как в Сочи. Октябрь в Омской области начнется с мощного потепления и солнца
18 сентября, 06:58
В омском аэропорту утром задержали семь рейсов
14 сентября, 06:07
Задержаны. Сотни людей не смогли утром улететь из омского аэропорта
9 сентября, 04:32
Самолет с омичами, летевшими домой из Сочи, приземлился в Новосибирске из-за тумана
8 сентября, 04:50
Август
Окутал густой туман. В омском аэропорту массово задержали рейсы
24 августа, 04:53
Задержался на шесть часов. Из-за течи топлива борт Сочи — Омск вернулся в аэропорт
Рейс обслуживала авиакомпания «Уральские авиалинии».
20 августа, 10:46
Июль
Вновь опоздание. Воскресным утром в аэропорту Омска задержались сразу 5 рейсов
7 июля, 05:16
В омском аэропорту объяснили, почему задерживаются рейсы из Омска в Сочи
4 июля, 06:55
Июнь
Единый порыв. Омичи устроили рекордную массовую медитацию на стадионе «Динамо»
23 июня, 12:52
Омский аэропорт рассказал о самых опаздывающих авиакомпаниях
10 июня, 08:48
Подвела погода. Утром в Омске задержали рейсы в Новосибирск, Москву и Норильск
7 июня, 05:20
Апрель
Укрепляют защиту. Омский «Авангард» подпишет Павла Коледова на два года
29-летний защитник покинет «Салават Юлаев».
28 апреля, 10:31
Сменил сферу. Пилот севшего в поле рейса Сочи — Омск начал работать таксистом
27 апреля, 09:42
Новая стоимость проезда, студенческий отпуск в Сочи и ремонт улиц. Омск в воскресенье
21 апреля, 14:03
Март
В рамках Года семьи мэр Сочи Копайгородский открыл новую школу в Раздольном
14 марта, 11:38

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