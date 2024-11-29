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2024
Авиационный хаос: как омский аэропорт оказался в плену массовых задержек
Произошли задержки многих рейсов, затронувшие как международные, так и внутренние направления.
29 ноября, 10:35
Обдают мощной струей. Омский аэропорт показал, как обрабатывают самолеты
29 октября, 06:12
Распаковка культуры Татарстана: в Омске стартовала «распродажа» билетов в Казань
С октября Nordwind Airlines предлагает путешественникам из Омска возможность посетить Казань по сниженным ценам: авиабилеты на рейсы Омск-Казань будут стоить от 4 200 рублей.
15 октября, 08:20
Техническая неисправность. В Омском аэропорту рейс в Сургут задержали на 15 часов
24 сентября, 05:51
Самолет с омичами, летевшими домой из Сочи, приземлился в Новосибирске из-за тумана
8 сентября, 04:50
Омичи пять часов сидят в аэропорту в ожидании рейса в Минводы
2 августа, 03:49
В омском аэропорту объяснили, почему задерживаются рейсы из Омска в Сочи
4 июля, 06:55
Но не билеты. В расписании омского аэропорта появилась запись о полете в Усть-Ишим
30 июня, 05:52
До пяти часов ожидания. Из-за тумана в омском аэропорту задержали восемь рейсов
5 апреля, 03:11
Кровавый теракт, трудности «Авангарда» и маршруты Левобережья. Главные темы недели
Воскресенье уже наступило — а значит и еженедельный дайджест «громких» тем недели снова здесь.
24 марта, 11:28
2023
В Омской области ищут перевозчика на вертолете для транспортировки пациентов
28 ноября 2023, 05:13
В Омск вылетел запасной самолет, чтобы отправить пассажиров в Сочи
12 сентября 2023, 06:40
2022
Не успели. В Омске почти на 12 часов задержали самолет в Волгоград
Омский аэропорт объявил о сильной задержке самолета из-за позднего прибытия борта.
18 октября 2022, 05:47

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