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Published Сегодня, 04:16

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Updated Сегодня, 04:18

В омском аэропорту массово задерживают рейсы из-за густого тумана

Виноват туман. Омичи вновь столкнулись с массовой задержкой рейсов

29 августа 2024, 04:16
Фото: gorod55.ru

В омском аэропорту массово задерживают рейсы из-за густого тумана

Люди в ожидании рейсов в аэропортах Новосибирска, Новокузнецка и Омска. Все отправления приостановлены из-за густого тумана и неблагоприятных погодных условий.

Сегодня, 29 августа, в аэропортах Новосибирска, Новокузнецка и Омска зафиксированы значительные задержки авиарейсов, вызванные неблагоприятными погодными условиями. Как сообщает транспортная прокуратура, густой туман стал причиной невозможности выполнения запланированных вылетов. В Омск также поступают самолеты с серьезными опозданиями.

Фото: Омский аэропорт

Авиакомпании, такие как «Аэрофлот», «СмартАвиа», «Победа», «Россия», «Сибирь» и «Уральские авиалинии», приостановили отправления рейсов в Москву и Санкт-Петербург. В этих аэропортах сейчас находятся пассажиры, ожидающие вылетов в Барнаул, Якутск, Благовещенск, Магадан, Владивосток, Певек, Норильск и другие направления.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура отреагировала на массовые обращения граждан и призывает омичей сохранять спокойствие. Правоохранительные органы проводят проверки по факту задержек рейсов. Прокуратуры Новосибирской, Новокузнецкой и Омской областей будут внимательно следить за действиями авиаперевозчиков для обеспечения соблюдения прав пассажиров.

Тем, кто столкнулся с задержками, рекомендуется обращаться за помощью к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.

Задержки в омских аэропортах становятся привычным явлением и наблюдаются с определенной регулярностью. Например, в прошлую субботу пассажиры утренних рейсов ожидали вылетов до обеда из-за аналогичных погодных условий.

Сильный туман. В омском аэропорту задержали шесть рейсов
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#Кристина Антоносян#Общество#Самолет#Омск#Аэропорт#Новости#Задержки рейсов#Задержки
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