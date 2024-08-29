Виноват туман. Омичи вновь столкнулись с массовой задержкой рейсов

Авиакомпании, такие как «Аэрофлот», «СмартАвиа», «Победа», «Россия», «Сибирь» и «Уральские авиалинии», приостановили отправления рейсов в Москву и Санкт-Петербург. В этих аэропортах сейчас находятся пассажиры, ожидающие вылетов в Барнаул, Якутск, Благовещенск, Магадан, Владивосток, Певек, Норильск и другие направления.