Капремонт моста у Телецентра в Омске рискует сорваться из-за жалобы в ФАС

Причиной отказа стало то, что «РусРемСтрой» ранее участвовал в ремонте дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, но у компании отсутствовал исполненный договор. Комиссия по осуществлению закупок посчитала, что у «РусРемСтрой» нет опыта работы для участия в торгах по ремонту моста. Представители компании же утверждают, что занимались ремонтом трассы по договору субподряда, а значит опыт есть.