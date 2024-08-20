gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Иллюстрация

Капремонт моста у Телецентра в Омске рискует сорваться из-за жалобы в ФАС

20 августа 2024, 05:09
Фото: 1MI
Иллюстрация
Одного из подрядчиков сняли с торгов. По мнению комиссии по осуществлению закупок, у фирмы не было опыта подобных работ, однако подрядчик утверждает обратное.

По информации с портала госзакупок, подрядчик «РусРемСтрой» из Казани 14 августа подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Фирма участвовала в торгах на право заниматься ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ, однако ее заявку отклонили.

Причиной отказа стало то, что «РусРемСтрой» ранее участвовал в ремонте дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, но у компании отсутствовал исполненный договор. Комиссия по осуществлению закупок посчитала, что у «РусРемСтрой» нет опыта работы для участия в торгах по ремонту моста. Представители компании же утверждают, что занимались ремонтом трассы по договору субподряда, а значит опыт есть.

По данным Rusprofile, компания «РусРемСтрой» зарегистрирована в 2007 году, руководителем является Руслан Зарипов. Основным видом деятельности организации значится строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В прошлом году выручка компании составила 6,9 млрд рублей, а прибыль — 164 млн рублей.

Напомним, что подрядчиком в итоге выбрали фирму «Стройтраст», которая ранее отремонтировала Ленинградский мост. Сумма контракта составляет 2 743 531 391 рублей. Но подписание договора может не состоятся, если антимонопольщики удовлетворят жалобу «РусРемСтроя».

В Омске определились с подрядчиком, который займется ремонтом моста у Телецентра
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Торги#Жалоба#Казань#Ремонт моста#Опыт работы#ФАС
Подпишитесь
Фальшивые отчеты: в Омске завели дело из-за ликвидации мусорной свалки в Амуре
Сегодня, 04:15
Зима близко. Омск оказался не полностью готов к отопительному сезону
Сегодня, 06:21
«Авангард» сегодня встретится с челябинским «Трактором» на мемориале Виктора Блинова
Сегодня, 02:12
Бархатный сезон. На Омскую область надвигается мощное потепление
Вчера, 07:20
Осетровая Луна впечатляющих размеров. Фотоподборка ночного чуда над Омском
Сегодня, 06:39