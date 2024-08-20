Капремонт моста у Телецентра в Омске рискует сорваться из-за жалобы в ФАС

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
По информации с портала госзакупок, подрядчик «РусРемСтрой» из Казани 14 августа подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Фирма участвовала в торгах на право заниматься ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ, однако ее заявку отклонили.
Причиной отказа стало то, что «РусРемСтрой» ранее участвовал в ремонте дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, но у компании отсутствовал исполненный договор. Комиссия по осуществлению закупок посчитала, что у «РусРемСтрой» нет опыта работы для участия в торгах по ремонту моста. Представители компании же утверждают, что занимались ремонтом трассы по договору субподряда, а значит опыт есть.
По данным Rusprofile, компания «РусРемСтрой» зарегистрирована в 2007 году, руководителем является Руслан Зарипов. Основным видом деятельности организации значится строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В прошлом году выручка компании составила 6,9 млрд рублей, а прибыль — 164 млн рублей.
Напомним, что подрядчиком в итоге выбрали фирму «Стройтраст», которая ранее отремонтировала Ленинградский мост. Сумма контракта составляет 2 743 531 391 рублей. Но подписание договора может не состоятся, если антимонопольщики удовлетворят жалобу «РусРемСтроя».