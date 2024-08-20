Зима близко. Омск оказался не полностью готов к отопительному сезону

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Август называют закатом лета, и жители Омска уже замечают первые признаки осени. Солнце светит не так ярко, а омичи достают из шкафов куртки и теплые кофты. В городской администрации рассказали, насколько готов наш город к холодам. На сегодняшний день ресурсоснабжающие и управляющие организации завершили подготовку более 5200 домов, что составляет 91% от общего числа жилья в Омске.
Не менее важным является и состояние учреждений социальной сферы. Из 719 объектов, таких как школы, детские сады и поликлиники, к приему тепла готовы уже 650. В список готовых учреждений входят не только образовательные заведения, но и спортивные школы, больницы и поликлиники.
Мэр Сергей Шелест также поделился новостями о ходе ремонтных работ в ресурсоснабжающих организациях. Подготовка котельных и оборудования завершена на 80%, а ремонт тепловых сетей достиг 81%. За время подготовки было заменено 11 километров аварийных трубопроводов, а также почти на 80% отремонтированы водопроводные и канализационные сети.
Ранее Город55 рассказывал омичам о новом интересном сервисе, который позволяет узнать, когда в жилом доме дадут тепло.