Зима близко. Омск оказался не полностью готов к отопительному сезону

Август называют закатом лета, и жители Омска уже замечают первые признаки осени. Солнце светит не так ярко, а омичи достают из шкафов куртки и теплые кофты. В городской администрации рассказали, насколько готов наш город к холодам. На сегодняшний день ресурсоснабжающие и управляющие организации завершили подготовку более 5200 домов, что составляет 91% от общего числа жилья в Омске.