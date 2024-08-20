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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

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Зима близко. Омск оказался не полностью готов к отопительному сезону

20 августа 2024, 06:21
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске к отопительному сезону готовы только 5200 домов

По данным на 20 августа, ресурсоснабжающие и управляющие организации Омска подготовили к зиме 5200 домов. Это составляет 91% от всех домов в городе.

Август называют закатом лета, и жители Омска уже замечают первые признаки осени. Солнце светит не так ярко, а омичи достают из шкафов куртки и теплые кофты. В городской администрации рассказали, насколько готов наш город к холодам. На сегодняшний день ресурсоснабжающие и управляющие организации завершили подготовку более 5200 домов, что составляет 91% от общего числа жилья в Омске.

Не менее важным является и состояние учреждений социальной сферы. Из 719 объектов, таких как школы, детские сады и поликлиники, к приему тепла готовы уже 650. В список готовых учреждений входят не только образовательные заведения, но и спортивные школы, больницы и поликлиники.

Мэр Сергей Шелест также поделился новостями о ходе ремонтных работ в ресурсоснабжающих организациях. Подготовка котельных и оборудования завершена на 80%, а ремонт тепловых сетей достиг 81%. За время подготовки было заменено 11 километров аварийных трубопроводов, а также почти на 80% отремонтированы водопроводные и канализационные сети.

Ранее Город55 рассказывал омичам о новом интересном сервисе, который позволяет узнать, когда в жилом доме дадут тепло.

Когда дадут воду и отопление? Омичам рассказали, где посмотреть эту информацию
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Отопление#Отопительный сезон#Новости#Школы#Детские сады#Дома
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