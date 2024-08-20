В Омске определились с подрядчиком, который займется пересадкой деревьев на Конева

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В Омске завершились поиски подрядчика, который займется пересадкой 222 деревьев для строительства фиджитал-центра на улице Конева. Информация об этом появилась на портале Госзакупок.
Работы будет выполнять ООО «Дриада», омская «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» заплатит компании 3,146 миллиона рублей. Бригады подрядчика пересадят 153 березы, 46 тополей и 23 ивы, местом пересадки стали три земельных участка вблизи ФОКа на Конева, 85. На проведение работ дается десять дней.
Напомним, что изначально деревья на участке планировали вырубить, но «зеленая комиссия» выступила против этого. Тогда руководитель «Дирекции» Игорь Слабунов предложил пересадить растения и получил согласие на работы.