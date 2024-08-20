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Посадка деревьев

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2024
Подготовка к отопительному сезону, пересадка деревьев и проблемный мост. Омск сегодня
20 августа, 14:38
В Омске определились с подрядчиком, который займется пересадкой деревьев на Конева
20 августа, 14:03
Все в коммуникациях. В Омске одобрили вырубку 30 деревьев у музыкального театра
20 июня, 03:00
«Душат друг друга». В центре рядом с ТЦ «Омский» срубят 13 сухостойных елей
19 июня, 12:19
Собаки, люди, стройки. В Омске объяснили плохую приживаемость деревьев после посадки
17 апреля, 06:41
Вместо аварийных. В парке им. 30-летия ВЛКСМ высадят новые ели и лиственницы
Агрономы планируют высадить на правой стороне озера в парковой зоне около 300 декоративных деревьев.
28 марта, 10:25
Вдоль отремонтированных омских дорог агрономы высадят 350 деревьев
21 февраля, 11:24
2023
Многомиллионную закупку саженцев деревьев в Омске отменили ради экономии
20 сентября 2023, 10:36
В Омске сохранят березы, которые хотели вырубить для Аллеи олимпийских чемпионов
В центре города вместо этого высадят еще больше деревьев.
4 июля 2023, 08:05
Для Аллеи олимпийских чемпионов в Омске вырубят 11 деревьев
На их место планируют посадить березы и яблони.
22 июня 2023, 03:12
Снова «город-сад»? К 2040 году в Омске должно стать в 2.5 раза больше деревьев
13 июня 2023, 12:46
Вдоль новой развязки у Ленинградского моста в Омске появится больше тысячи деревьев
Рядом с дорожным объектом также сформируют клумбы и цветники.
25 мая 2023, 05:56
В Омской крепости к Первомаю высадят 60 кленов
Каждый саженец получит имя выдающегося спортсмена.
18 апреля 2023, 10:39
На Московке-2 высадят более 600 крупномеров
1 февраля 2023, 15:32
Доска экологического почета. Юные омичи за 2022 год высадили 19 тысяч саженцев
Помощь лесу от школьников Омской области. За 2022 год дети засеяли почти 9 гектар новыми деревьями и заготовили 173 кг корма для птиц и зверушек.
2 января 2023, 14:07
2022
Уссурийские груши, колючие ели и степной миндаль. Что посадят в омских парках
Парки засаживают необычными деревьями и кустарниками.
27 октября 2022, 06:21

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