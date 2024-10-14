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Мост имени 60-летия ВЛКСМ

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Октябрь
Загрязнение воздуха, снежный циклон и опасения из-за ремонта моста. Омск сегодня
14 октября, 15:50
В ожидании. Омичи снова начали бить тревогу из-за капремонта моста у Телецентра
14 октября, 13:05
Работы идут по графику. В Омске на бульваре Архитекторов открыли уже два перекрестка
12 октября, 12:10
Август
Подготовка к отопительному сезону, пересадка деревьев и проблемный мост. Омск сегодня
20 августа, 14:38
В Омске определились с подрядчиком, который займется ремонтом моста у Телецентра
14 августа, 13:40
Июнь
Капремонт моста у омского Телецентра обойдется в 3,1 млрд рублей
О стоимости капитального ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ рассказал мэр города Сергей Шелест, на проект планируется потратить 3,1 млрд рублей.
21 июня, 05:53
Теперь точно. Проект капремонта омского моста у Телецентра прошел госэкспертизу
21 июня, 02:28
Оставят по две полосы. Осенью в Омске начнут капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ
10 июня, 06:05

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