Штормовая неделя, пропавшие дети и признание заслуг. Главные темы недели

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Минувшая неделя была богата на различные погодные катаклизмы: и начались они прямо в понедельник. Особенно «отличились» грозы — по словам омичей, такого количества молний и грозовых раскатов они никогда не наблюдали. Кроме того, мрачности и опасности наблюдениям горожан добавил и очень сильный ветер.
К слову, именно ветер и учинил самые заметные последствия ночного шторма: кроме впечатляющих фото с атмосферными разрядами электричества в социальных сетях также появились и кадры поваленных деревьев. Обошлось без пострадавших, но провода и спокойствие некоторых омичей точно понесли урон:
Однако одним днем разгула стихия не ограничилась. Прогноз погоды, опубликованный в среду, был крайне противоречивым: синоптики пообещали омичам сразу ливень с градом и устойчивые 33 градуса жары — и все это на протяжении нескольких дней. К счастью, сбылся не весь прогноз, но однажды ситуация усугубилась — даже МЧС опубликовало предупреждение для омичей.
Но погода все-таки реализовала все свои планы: в пятницу по городу и области «прошелся» град. Причем «серьезных» размеров: как в плане географии погодного явления, так и в плане размера отдельных градин — их фотографии сразу же заполонили все социальные сети.
Но, как предупредил россиян Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра России, вскоре Западную Сибирь (и Омскую область в том числе) ждет «волна тепла», во время которой температура становится выше на 7-9 градусов. И если в плане статистики цифры небольшие, то «на местах» перспективы уже куда хуже: почти всю неделю термометр будет показывать 30-36 градусов жары. Для некоторых регионов это чревато и повышением пожароопасности.
Во вторник в СМИ и социальных сетях появилось сообщение о пропаже 9-летней девочки, вышедшей в магазин. На тот момент была информация, что до него она так и не добралась, да и к тому же, местность для ребенка была незнакомой: девочка приехала в гости к родственникам. К поискам сразу же подключились и органы внутренних дел и волонтеры. И к счастью, все закончилось хорошо: вскоре в полиции сообщили, что девочка вернулась самостоятельно.
Похожая ситуация произошла и в пятницу, только уже не в Омске, а в селе Юрьевка: двухлетний мальчик проснулся незадолго до полуночи, попросил у бабушки воды (ребенка к ней привезли родители), после чего вышел во двор дома, а затем — и за калитку. Самостоятельно отыскать ребенка женщина не смогла и обратилась к сотрудникам полиции. Ну, а на рассвете ребенка удалось найти: малыш «прогулялся» на три километра в ближайший лес, а там, на одной из опушек, его и нашли — в целости и сохранности.
В понедельник, 17 июня, стало известно о награждении орденом Пирогова экс-главы омского Роспотребнадзора Александра Криги. Сам указ, конечно, подписали чуть раньше, 16 числа, но все равно приятно: глава Российской Федерации в тексте указа отметил вклад Александра Криги в развитие медицины и внедрение новых, инновационных технологий в сферу здравоохранения.
Кроме того, в тот же день появилась информация и о другом награждении, в близкой к Роспотребнадзору сфере: Виталий Хоценко, глава региона, наградил знаком отличия «За служение Омской области» бывшего главу областного минздрава — Артема Наркевича.
Аналогичный знак, только уже 1-й степени, 20 июня присвоили и Сергею Шелесту — мэру Омска. Как отмечалось в тексте указа, знак градоначальнику вручили за выдающиеся достижения в социально-экономическом развитии города. Кроме того, в тот же день звание «Заслуженного работника промышленности Омской области» за особые заслуги в развитии регионального химпрома присвоили Валерию Каплунату — председателю совета директоров компании «Омский завод технического углерода».