gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

иллюстрация

Штормовая неделя, пропавшие дети и признание заслуг. Главные темы недели

23 июня 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация
Предпоследняя неделя июня уже почти миновала, а значит — самое время «оглянуться» на наиболее примечательные и важные новости уходящей недели. Все они, кстати, здесь — в дайджесте Города55.

Тема №1. Погода «не определилась».

Минувшая неделя была богата на различные погодные катаклизмы: и начались они прямо в понедельник. Особенно «отличились» грозы — по словам омичей, такого количества молний и грозовых раскатов они никогда не наблюдали. Кроме того, мрачности и опасности наблюдениям горожан добавил и очень сильный ветер.

«Сверкает молния в ночи». Омичам показали удивительные фото и видео ночной грозы
Узнать подробнее

К слову, именно ветер и учинил самые заметные последствия ночного шторма: кроме впечатляющих фото с атмосферными разрядами электричества в социальных сетях также появились и кадры поваленных деревьев. Обошлось без пострадавших, но провода и спокойствие некоторых омичей точно понесли урон:

Последствия шторма. В Омске несколько деревьев не пережили грозу и сильный ветер
Узнать подробнее

Однако одним днем разгула стихия не ограничилась. Прогноз погоды, опубликованный в среду, был крайне противоречивым: синоптики пообещали омичам сразу ливень с градом и устойчивые 33 градуса жары — и все это на протяжении нескольких дней. К счастью, сбылся не весь прогноз, но однажды ситуация усугубилась — даже МЧС опубликовало предупреждение для омичей.

Град, ливень и +33 градуса. В ближайшие дни в Омскую область вернется аномальная жара
Узнать подробнее
Мощный ливень, ветер и град. В МЧС омичей предупредили о приближении опасной погоды
Узнать подробнее

Но погода все-таки реализовала все свои планы: в пятницу по городу и области «прошелся» град. Причем «серьезных» размеров: как в плане географии погодного явления, так и в плане размера отдельных градин — их фотографии сразу же заполонили все социальные сети.

«Это не град. Это какие-то пельмени». Омичи делятся фото после мощного ливня с градом
Узнать подробнее

Но, как предупредил россиян Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра России, вскоре Западную Сибирь (и Омскую область в том числе) ждет «волна тепла», во время которой температура становится выше на 7-9 градусов. И если в плане статистики цифры небольшие, то «на местах» перспективы уже куда хуже: почти всю неделю термометр будет показывать 30-36 градусов жары. Для некоторых регионов это чревато и повышением пожароопасности.

Будет очень плохо. В Гидрометцентре РФ заявили об экстремальной жаре в Омской области
Узнать подробнее

Тема №2. Добрый финал страшных историй.

Во вторник в СМИ и социальных сетях появилось сообщение о пропаже 9-летней девочки, вышедшей в магазин. На тот момент была информация, что до него она так и не добралась, да и к тому же, местность для ребенка была незнакомой: девочка приехала в гости к родственникам. К поискам сразу же подключились и органы внутренних дел и волонтеры. И к счастью, все закончилось хорошо: вскоре в полиции сообщили, что девочка вернулась самостоятельно.

Пошла в магазин за продуктами. В Омске пропала 9-летняя девочка
Узнать подробнее

Похожая ситуация произошла и в пятницу, только уже не в Омске, а в селе Юрьевка: двухлетний мальчик проснулся незадолго до полуночи, попросил у бабушки воды (ребенка к ней привезли родители), после чего вышел во двор дома, а затем — и за калитку. Самостоятельно отыскать ребенка женщина не смогла и обратилась к сотрудникам полиции. Ну, а на рассвете ребенка удалось найти: малыш «прогулялся» на три километра в ближайший лес, а там, на одной из опушек, его и нашли — в целости и сохранности.

Сидел на опушке. В Омской области двухлетний мальчик ушел из дома в лес на всю ночь
Узнать подробнее

Тема №3. Признание заслуг.

В понедельник, 17 июня, стало известно о награждении орденом Пирогова экс-главы омского Роспотребнадзора Александра Криги. Сам указ, конечно, подписали чуть раньше, 16 числа, но все равно приятно: глава Российской Федерации в тексте указа отметил вклад Александра Криги в развитие медицины и внедрение новых, инновационных технологий в сферу здравоохранения.

Путин наградил экс-главу омского Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусом
Узнать подробнее

Кроме того, в тот же день появилась информация и о другом награждении, в близкой к Роспотребнадзору сфере: Виталий Хоценко, глава региона, наградил знаком отличия «За служение Омской области» бывшего главу областного минздрава — Артема Наркевича.

Аналогичный знак, только уже 1-й степени, 20 июня присвоили и Сергею Шелесту — мэру Омска. Как отмечалось в тексте указа, знак градоначальнику вручили за выдающиеся достижения в социально-экономическом развитии города. Кроме того, в тот же день звание «Заслуженного работника промышленности Омской области» за особые заслуги в развитии регионального химпрома присвоили Валерию Каплунату — председателю совета директоров компании «Омский завод технического углерода».

Мэра Омска наградили знаком отличия, а главе «Техуглерода» присвоили почетное звание
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Погода#Омск#Здравоохранение#Медицина#Промышленность#Гроза#Ветер#Град#Шторм#Мэр Омска#Спасение#Награждение#Итоги недели
Подпишитесь
Опасность миновала. В двух районах Омской области сняли карантин по бешенству
Сегодня, 05:30
Будет очень плохо. В Гидрометцентре РФ заявили об экстремальной жаре в Омской области
Вчера, 10:37
Жители Левобережья Омска возмутились шашлычной, появившейся на месте зеленой зоны
Сегодня, 07:29
Участников «Королевы спорта» в Омской области накормят почти за 2,8 миллиона рублей
Сегодня, 06:35
Попадали кирпичи. Горожане сообщили об ударе молнии в одну из многоэтажек Омска
Сегодня, 03:26