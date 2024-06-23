Штормовая неделя, пропавшие дети и признание заслуг. Главные темы недели

Похожая ситуация произошла и в пятницу, только уже не в Омске, а в селе Юрьевка: двухлетний мальчик проснулся незадолго до полуночи, попросил у бабушки воды (ребенка к ней привезли родители), после чего вышел во двор дома, а затем — и за калитку. Самостоятельно отыскать ребенка женщина не смогла и обратилась к сотрудникам полиции. Ну, а на рассвете ребенка удалось найти: малыш «прогулялся» на три километра в ближайший лес, а там, на одной из опушек, его и нашли — в целости и сохранности.