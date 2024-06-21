Мэра Омска наградили знаком отличия, а главе «Техуглерода» присвоили почетное звание

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Накануне, 20 июня, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о награждении мэра Сергея Шелеста и главы «Техуглерода» Валерия Каплуната.
Градоначальник получил знак отличия «За служение Омской области» 1 степени за выдающиеся достижения в социально-экономическом развитии Омска. Председателю совета директоров компании «Омский завод технического углерода» Валерию Каплунату присвоили почетное звание «Заслуженный работник промышленности Омской области» за заслуги перед регионом в развитии химической промышленности.
Ранее Город55 рассказывал, что Владимир Путин наградил бывшего главу Роспотребнадзора по Омской области Александра Кригу орденом Пирогова.