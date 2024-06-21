Мэра Омска наградили знаком отличия, а главе «Техуглерода» присвоили почетное звание

Градоначальник получил знак отличия «За служение Омской области» 1 степени за выдающиеся достижения в социально-экономическом развитии Омска. Председателю совета директоров компании «Омский завод технического углерода» Валерию Каплунату присвоили почетное звание «Заслуженный работник промышленности Омской области» за заслуги перед регионом в развитии химической промышленности.