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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

иллюстрация

Сидел на опушке. В Омской области двухлетний мальчик ушел из дома в лес на всю ночь

22 июня 2024, 11:13
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области двухлетний мальчик ушел из дома и просидел в лесу всю ночь

Бабушка пыталась найти внука, но без помощи правоохранительных органов она не справилась.

Накануне вечером, 21 июня, к полицейским обратились жительница Павлоградского района. Оказалось, почти в полночь, в 23:30, у нее исчез двухлетний ребенок. Подробностями истории поделились в пресс-центре регионального УМВД.

Дело обстояло в селе Юрьевка. Родители отвезли мальчика в гости к бабушке. Она рассказала, что примерно в 21:30 он проснулся и попил воды. В какой-то момент ребенок вышел во двор дома, а потом и вовсе за калитку. Бабушка искала внука, но так и не нашла. Затем она обратилась в правоохранительные органы.

В полиции отметили, что дом пенсионерки находится на окраине, рядом с небольшим клочком леса. Уже к утру, к 05:30, малыша нашли — он сидел на опушке. Мальчик прошел около трех километров. Помощь медработников ему не понадобилась.

Дальше ребенок уже был у бабушки. Сотрудники правоохранительных органов побеседовали с женщиной, чтобы она сохраняла бдительность с таким самостоятельным и смелым внуком.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Дети#Несовершеннолетние дети#Новости
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