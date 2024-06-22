Сидел на опушке. В Омской области двухлетний мальчик ушел из дома в лес на всю ночь

Дело обстояло в селе Юрьевка. Родители отвезли мальчика в гости к бабушке. Она рассказала, что примерно в 21:30 он проснулся и попил воды. В какой-то момент ребенок вышел во двор дома, а потом и вовсе за калитку. Бабушка искала внука, но так и не нашла. Затем она обратилась в правоохранительные органы.