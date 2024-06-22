Сидел на опушке. В Омской области двухлетний мальчик ушел из дома в лес на всю ночь

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Накануне вечером, 21 июня, к полицейским обратились жительница Павлоградского района. Оказалось, почти в полночь, в 23:30, у нее исчез двухлетний ребенок. Подробностями истории поделились в пресс-центре регионального УМВД.
Дело обстояло в селе Юрьевка. Родители отвезли мальчика в гости к бабушке. Она рассказала, что примерно в 21:30 он проснулся и попил воды. В какой-то момент ребенок вышел во двор дома, а потом и вовсе за калитку. Бабушка искала внука, но так и не нашла. Затем она обратилась в правоохранительные органы.
В полиции отметили, что дом пенсионерки находится на окраине, рядом с небольшим клочком леса. Уже к утру, к 05:30, малыша нашли — он сидел на опушке. Мальчик прошел около трех километров. Помощь медработников ему не понадобилась.
Дальше ребенок уже был у бабушки. Сотрудники правоохранительных органов побеседовали с женщиной, чтобы она сохраняла бдительность с таким самостоятельным и смелым внуком.