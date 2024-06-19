Град, ливень и +33 градуса. В ближайшие дни в Омскую область вернется аномальная жара

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какую погоду стоит ждать жителям Омской области в ближайшие дни. Согласно прогнозу, в регион вернется аномальная жара, столбик термометра будет подниматься до +34 градусов, также возможны сильные осадки, штормовой ветер, гроза и град.
Завтра, 20 июня, температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, а днем — +26…+31. На протяжении суток возможны осади в виде дождя, в некоторых районах области прогнозируется гроза и усиление порывов ветра до 14 м/с.
21 июня воздух прогреется сильнее. Днем столбик термометра покажет +28…+33 градуса, а в темное время суток — +14…+19. Сохранятся осадки в виде дождя, местами ожидаются гроза и град, а также штормовой ветер, порывы будут достигать 20 м/с.
В субботу, 22 июня, станет чуть прохладнее. Температура воздуха днем составит +24…+29, а ночью опустится до +14…+19. На протяжении суток будут идти дожди с грозой, ветер станет слабее.