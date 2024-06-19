Град, ливень и +33 градуса. В ближайшие дни в Омскую область вернется аномальная жара

21 июня воздух прогреется сильнее. Днем столбик термометра покажет +28…+33 градуса, а в темное время суток — +14…+19. Сохранятся осадки в виде дождя, местами ожидаются гроза и град, а также штормовой ветер, порывы будут достигать 20 м/с.