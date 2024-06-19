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Град, ливень и +33 градуса. В ближайшие дни в Омскую область вернется аномальная жара

19 июня 2024, 10:31
Фото: Изображение Midjourney
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В ближайшие дни в Омскую область вернется аномальная жара, град и ливень

Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области, согласно ему, в регион вернется сильная жара, а также ливни, гроза и штормовой ветер.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какую погоду стоит ждать жителям Омской области в ближайшие дни. Согласно прогнозу, в регион вернется аномальная жара, столбик термометра будет подниматься до +34 градусов, также возможны сильные осадки, штормовой ветер, гроза и град.

Завтра, 20 июня, температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, а днем — +26…+31. На протяжении суток возможны осади в виде дождя, в некоторых районах области прогнозируется гроза и усиление порывов ветра до 14 м/с.

21 июня воздух прогреется сильнее. Днем столбик термометра покажет +28…+33 градуса, а в темное время суток — +14…+19. Сохранятся осадки в виде дождя, местами ожидаются гроза и град, а также штормовой ветер, порывы будут достигать 20 м/с.

В субботу, 22 июня, станет чуть прохладнее. Температура воздуха днем составит +24…+29, а ночью опустится до +14…+19. На протяжении суток будут идти дожди с грозой, ветер станет слабее.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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