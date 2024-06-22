Будет очень плохо. В Гидрометцентре РФ заявили об экстремальной жаре в Омской области

Он назвал эту погоду «супержаркой». Экстремальные температуры можно будет наблюдать уже сегодня. Жара сохранится, по прогнозам метеорологов, до конца рабочей недели. Предполагается, что она затронет Томскую Новосибирскую, Кемеровскую, а также Омскую области. Вильфанд говорит, что ежедневно воздух будет прогреваться до +30… +36 градусов.