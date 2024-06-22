Будет очень плохо. В Гидрометцентре РФ заявили об экстремальной жаре в Омской области

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей нескольких регионов об опасной погоде. Аномальная жара настигнет в том числе Западную Сибирь.
Он назвал эту погоду «супержаркой». Экстремальные температуры можно будет наблюдать уже сегодня. Жара сохранится, по прогнозам метеорологов, до конца рабочей недели. Предполагается, что она затронет Томскую Новосибирскую, Кемеровскую, а также Омскую области. Вильфанд говорит, что ежедневно воздух будет прогреваться до +30… +36 градусов.
«Это очень опасно, потому что есть такой термин „волна тепла“, он означает, что в летний период температура выше нормы на 7-9 градусов. Исследования показывают, что это очень негативно влияет на человека», — отметил глава Гидрометцентра РФ в разговоре с ТАСС.
Наиболее опасные температуры ожидаются в Якутии. Там длительное время не будет дождей и установится сильная жара. В регионе объявлен пятый класс пожароопасности.
Добавим, что в эти выходные на Омскую область опустится туман. Также возможен град в отдельных районах. По наблюдениям Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни воздух прогреется до +32 градусов. Вместе с повышением температуры ожидается дождь с грозой. В воскресенье, 23 июня, с большой вероятностью можно будет наблюдать туман.