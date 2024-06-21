«Это не град. Это какие-то пельмени». Омичи делятся фото после мощного ливня с градом

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Накануне синоптики предупредили о надвигающемся ненастье: в регионе ожидаются сильные ливни, усиление ветра, гроза и град. Так, сегодня вечером в городе и области прошли мощные дожди, местами выпал крупный град. Сейчас омичи активно делятся в социальных сетях фотографиями и видео, запечатлевшими это погодное явление.
В паблике «Инцидент Омск» рассказали, что на Черлакском тракте град повредил автомобили. Помимо этого, на улице Дмитриева крупная ветка упала с дерева и повредила машину. Момент падения успел записать мимо проезжающий водитель. Омичи также поделились фотографиями жуткого неба, которое они наблюдали вчера в Называевске.
В паблике «Аварийный Омск» опубликовали фото и видео, на которых запечатлен град, выпавший в Омске. Снимки были сделаны в микрорайоне Московка. В комментариях омичи отметили, что градины были похожи на пельмени.
«Это не град. Это какие-то пельмени», — пишут подписчики.
Кроме того, наши читатели прислали фотографии града, который выпал в селе Усть-Заостровка. Размер градин был сопоставим с размером камня.