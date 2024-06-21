«Это не град. Это какие-то пельмени». Омичи делятся фото после мощного ливня с градом

Накануне синоптики предупредили о надвигающемся ненастье: в регионе ожидаются сильные ливни, усиление ветра, гроза и град. Так, сегодня вечером в городе и области прошли мощные дожди, местами выпал крупный град. Сейчас омичи активно делятся в социальных сетях фотографиями и видео, запечатлевшими это погодное явление.