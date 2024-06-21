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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

выпавший град в Омской области

«Это не град. Это какие-то пельмени». Омичи делятся фото после мощного ливня с градом

21 июня 2024, 14:00
Фото: gorod55.ru
выпавший град в Омской области

Омичи в соцсетях делятся впечатлениями и фото после вечернего ливня с градом

Вечером в регионе прошел сильный дождь, а вместе с ним местами выпал крупный град. Омичи в социальных сетях делятся фотографиями и видео с последствиями стихии и сравнивают размеры градин с пельменями и камнями.

Накануне синоптики предупредили о надвигающемся ненастье: в регионе ожидаются сильные ливни, усиление ветра, гроза и град. Так, сегодня вечером в городе и области прошли мощные дожди, местами выпал крупный град. Сейчас омичи активно делятся в социальных сетях фотографиями и видео, запечатлевшими это погодное явление.

выпавший градвыпавший град
выпавший град
Фото: «Инцидент Омск»

В паблике «Инцидент Омск» рассказали, что на Черлакском тракте град повредил автомобили. Помимо этого, на улице Дмитриева крупная ветка упала с дерева и повредила машину. Момент падения успел записать мимо проезжающий водитель. Омичи также поделились фотографиями жуткого неба, которое они наблюдали вчера в Называевске.

выпавший градвыпавший град
небо в Называевскенебо в Называевске
небо в Называевскенебо в Называевске
выпавший град
Фото: «Аварийный Омск»

В паблике «Аварийный Омск» опубликовали фото и видео, на которых запечатлен град, выпавший в Омске. Снимки были сделаны в микрорайоне Московка. В комментариях омичи отметили, что градины были похожи на пельмени.

«Это не град. Это какие-то пельмени», — пишут подписчики.

Кроме того, наши читатели прислали фотографии града, который выпал в селе Усть-Заостровка. Размер градин был сопоставим с размером камня.

град в селе Усть-Заостровкаград в селе Усть-Заостровка
град в селе Усть-Заостровка
Фото: Предоставлено Городу55
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