Мощный ливень, ветер и град. В МЧС омичей предупредили о приближении опасной погоды

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В МЧС жителей Омской области предупредили о приближении неблагоприятных погодных условий. По сообщениям синоптиков, в ближайшие сутки регион накроют мощные дожди, ветер порывами до 25 м/с, также ожидаются гроза и крупный град.
Во время такой погоды спасатели рекомендуют не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи, стороной обходить опасные места и укрываться в зданиях или подземных переходах.
Если вы стали свидетелем ЧС, необходимо сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы — 101.