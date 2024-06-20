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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

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Мощный ливень, ветер и град. В МЧС омичей предупредили о приближении опасной погоды

20 июня 2024, 14:12
Фото: Изображение Midjourney
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В МЧС жителей Омской области предупредили о приближении опасных погодных условий

По сообщениям синоптиков, в ближайшие сутки в Омской области пройдет мощный ливень и усилятся порывы ветра, также стоит ожидать грозу и град.

В МЧС жителей Омской области предупредили о приближении неблагоприятных погодных условий. По сообщениям синоптиков, в ближайшие сутки регион накроют мощные дожди, ветер порывами до 25 м/с, также ожидаются гроза и крупный град.

Во время такой погоды спасатели рекомендуют не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи, стороной обходить опасные места и укрываться в зданиях или подземных переходах.

Если вы стали свидетелем ЧС, необходимо сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы — 101.

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