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Путин наградил экс-главу омского Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусом

Путин наградил экс-главу омского Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусом

17 июня 2024, 06:37
Фото: kremlin.ru
Президент подписал указ о награждении Александра Криги орденом Пирогова.

Владимир Путин наградил бывшего главу Роспотребнадзора по Омской области Александра Кригу орденом Пирогова. Соответствующий указ президент подписал накануне, 16 июня.

«За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить орденом Пирогова Кригу Александра Сергеевича — руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области», — говорится в документе.

Орден Пирогова учредили в 2020 году во время пандемии коронавируса. Первыми кавалерами награды стали медицинские работники и волонтеры, отличившиеся в борьбе с Covid-19.

Александр Крига возглавлял региональный Роспотребнадзор с 2008 года. Он вышел на пенсию в апреле нынешнего года. В настоящее время ведомством руководит Александр Никитин.

В омском Роспотребнадзоре сменился руководитель
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#Евгений Игишев#Коронавирус#Общество#Омск#Роспотребнадзор#Владимир Путин#Здравоохранение#Медицина#Пандемия#Александр Крига
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