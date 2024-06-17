Путин наградил экс-главу омского Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусом

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Владимир Путин наградил бывшего главу Роспотребнадзора по Омской области Александра Кригу орденом Пирогова. Соответствующий указ президент подписал накануне, 16 июня.
«За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить орденом Пирогова Кригу Александра Сергеевича — руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области», — говорится в документе.
Орден Пирогова учредили в 2020 году во время пандемии коронавируса. Первыми кавалерами награды стали медицинские работники и волонтеры, отличившиеся в борьбе с Covid-19.
Александр Крига возглавлял региональный Роспотребнадзор с 2008 года. Он вышел на пенсию в апреле нынешнего года. В настоящее время ведомством руководит Александр Никитин.