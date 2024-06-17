Последствия шторма. В Омске несколько деревьев не пережили грозу и сильный ветер

В паблике «ЧП Омск» появились фотографии дерева, которое упало на улице Заозерная, 17. Далее в группе «Аварийный Омск» сообщили о том, что дерево упало на дом по адресу 21 Амурская, 14В. Помимо этого, в паблике рассказали о дереве, пострадавшем от молнии, которое находится по адресу Омская, 209/1.