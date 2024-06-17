Последствия шторма. В Омске несколько деревьев не пережили грозу и сильный ветер

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В Омске накануне прошли мощные дожди с грозой. Омичи делились в социальных сетях не только впечатляющими фотографиями ночной грозы, но и последствиями этого шторма. К сожалению, некоторые деревья не выдержали капризов погоды.
В паблике «ЧП Омск» появились фотографии дерева, которое упало на улице Заозерная, 17. Далее в группе «Аварийный Омск» сообщили о том, что дерево упало на дом по адресу 21 Амурская, 14В. Помимо этого, в паблике рассказали о дереве, пострадавшем от молнии, которое находится по адресу Омская, 209/1.
«Тополь завалило в окно и на провода вчера в 21:30, звонили в ЖК, МЧС. Ответ один: заявку зарегистрировали. С утра приехали, поматерились и уехали. Спасибо, убрали провода, а ведь ночью могло произойти возгорание. Теперь ждем, когда тополь завалится кому-нибудь на голову», — написали жильцы дома №14В в паблике «Инцидент Омск».
Напомним, что сегодня региональное МЧС предупредило омичей о сильном ветре и осадках на протяжении дня. Согласно информации Обь-Иртышского УГМС, 17 июня в нашем регионе ожидаются опасные погодные условия: сильный ливень, порывы ветра со скоростью более 25 метров в секунду, возможен крупный град и гроза.