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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

иллюстрация

Последствия шторма. В Омске несколько деревьев не пережили грозу и сильный ветер

17 июня 2024, 08:26
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске штормовой ветер и молнии переломали несколько деревьев

Омичи рассказали в социальных сетях о последствиях вчерашнего шторма. Они опубликовали фотографии деревьев, пострадавших от непогоды, на улицах Заозерной, 21-й Амурской и Омской.

В Омске накануне прошли мощные дожди с грозой. Омичи делились в социальных сетях не только впечатляющими фотографиями ночной грозы, но и последствиями этого шторма. К сожалению, некоторые деревья не выдержали капризов погоды.

В паблике «ЧП Омск» появились фотографии дерева, которое упало на улице Заозерная, 17. Далее в группе «Аварийный Омск» сообщили о том, что дерево упало на дом по адресу 21 Амурская, 14В. Помимо этого, в паблике рассказали о дереве, пострадавшем от молнии, которое находится по адресу Омская, 209/1.

«Тополь завалило в окно и на провода вчера в 21:30, звонили в ЖК, МЧС. Ответ один: заявку зарегистрировали. С утра приехали, поматерились и уехали. Спасибо, убрали провода, а ведь ночью могло произойти возгорание. Теперь ждем, когда тополь завалится кому-нибудь на голову», — написали жильцы дома №14В в паблике «Инцидент Омск».
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упавшее деревоупавшее дерево
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упавшее деревоупавшее дерево
упавшее дерево
Фото: Паблик «ЧП Омск»

Напомним, что сегодня региональное МЧС предупредило омичей о сильном ветре и осадках на протяжении дня. Согласно информации Обь-Иртышского УГМС, 17 июня в нашем регионе ожидаются опасные погодные условия: сильный ливень, порывы ветра со скоростью более 25 метров в секунду, возможен крупный град и гроза.

Ливень, крупный град и ветер. В Омской области объявили штормовое предупреждение
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